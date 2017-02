Người bị đại tá Quý khởi tố được tuyên vô tội

Trước đó, ông Thành bị 2 bản án trên tuyên mức án 1 năm tù (hưởng án treo) vì kinh doanh trái phép máy phát điện. Vụ án này do đại tá Nguyễn Văn Quý (nguyên trưởng Công an huyện Bình Chánh, liên quan đến vụ quán Xin Chào) khởi tố!

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, ông Nguyễn Văn Thành đã có đơn xin kháng nghị giám đốc thẩm bởi ông Thành cho rằng mình không có tội.

Sau đó, Viện KSND cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng ông Thành không có tội.

Bị kết án vì 17 máy đã bán

Ngày 19-3-2013, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an H.Bình Chánh phối hợp với Công an xã Tân Kiên (H.Bình Chánh) kiểm tra hộ kinh doanh do ông Thành đại diện.

Tổ công tác phát hiện 12 máy phát điện đã qua sử dụng nên niêm phong, tạm giữ 12 máy này với lý do: “Ông Thành khai mua lại của người khác, không có hóa đơn chứng từ để bán lại kiếm lời”. 12 máy này được giám định trị giá hơn 2,7 tỉ đồng. Kết quả điều tra khẳng định ông Thành có dấu hiệu vi phạm về thuế.

Nhưng tại bản án số 255 ngày 25-9-2015 của TAND H.Bình Chánh thể hiện: Bị cáo Thành khai nhận mua của người khác 12 máy phát điện cũ không có hóa đơn chứng từ, nhằm mục đích cho thuê lại kiếm lời.

Trong quá trình điều tra bổ sung nhiều lần, Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát thông qua lời khai của ông Thành, xác định có 58 máy khác đã được mua bán trái phép.

Do đó, Viện KSND H.Bình Chánh truy tố ông Thành tội kinh doanh trái phép liên quan tới hai vụ việc: một là, vụ ông khai kinh doanh trái phép 12 máy phát điện đang bị tạm giữ; hai là, 17 máy phát điện (do ông Thành khai trong quá trình điều tra) đã bán trước đó.

Bản án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên ông Thành phạm tội kinh doanh trái phép với mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo và tuyên trả 12 máy phát điện đã giữ.

Ông Thành không vi phạm pháp luật

Trong quyết định kháng nghị, Viện KSND cấp cao nhận định ông Thành bị khởi tố và đề nghị Viện KSND H.Bình Chánh truy tố về tội kinh doanh trái phép với 12 máy phát điện, nhưng hành vi này không bị xét xử vì không có căn cứ.

Sau khi tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, phát hiện trong thời gian từ tháng 11-2008 đến tháng 11-2012 ông Thành có hành vi mua bán 17 máy phát điện có giá trên 100 triệu đồng. Viện KSND H.Bình Chánh đã truy tố và TAND H.Bình Chánh đã xét xử ông Thành, nhưng hành vi mua bán 17 máy phát điện chưa được Cơ quan điều tra Công an H.Bình Chánh khởi tố vụ án hình sự. Như vậy, việc xét xử ông Thành đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự.

Viện KSND cấp cao cũng nhận định 17 máy phát điện đã bán (17-11-2008) tính đến ngày phát hiện (8-4-2014) đã quá 5 năm, là đã hết thời hạn để truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng Viện KSND và TAND H.Bình Chánh vẫn truy tố, xét xử hành vi này là vi phạm nghiêm trọng Bộ luật hình sự được quy định tại điều 23.

Về căn cứ xét xử Nguyễn Văn Thành tội kinh doanh trái phép bởi hộ ông Thành không đăng ký kinh doanh máy phát điện thì Viện KSND cấp cao cho rằng tại nghị định 102/2010 hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định “doanh nghiệp không cần phải xin phép, hỏi ý kiến cơ quan chức năng để kinh doanh nếu ngành nghề đó không phải ngành nghề bị cấm kinh doanh, không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện”.

Kháng nghị cũng khẳng định kinh doanh máy phát điện không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc bị cấm. Vì thế, việc bán 17 máy phát điện ông Thành đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng, khai báo và nộp thuế, thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và được các cơ quan có thẩm quyền của huyện Bình Chánh chấp thuận.

Chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện kiểm sát

Nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho biết tại phiên họp giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM ngày 10-2 cho thấy Hội đồng thẩm phán đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại TP.HCM.

Theo đó, Hội đồng thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM cho rằng kháng nghị của Viện kiểm sát là có căn cứ và thống nhất tuyên hủy cả 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm và đình chỉ vụ án.

Như vậy, căn cứ theo điều 7, khoản 3 Bộ luật hình sự 1999 thì tại thời điểm khởi tố, điều tra, xét xử vụ án thì hành vi mua bán 17 máy phát điện của Nguyễn Văn Thành là không còn nguy hiểm cho xã hội, không bị coi là vi phạm pháp luật hình sự, TAND H.Bình Chánh, TAND TP.HCM xử ông Thành tội kinh doanh trái phép là không có căn cứ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

HOÀNG ĐIỆP - GIA MINH