Bắt đối tượng làm sổ đỏ giả để lừa đảo

Thượng tá Kiều Văn Vương-phó trưởng công an quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) cho biết, thủ đoạn dùng sổ đỏ giả để lừa đảo mới xuất hiện. Vì thế người dân cần cảnh giác - Ảnh: Đoàn Cường

Sáng 10-2, thượng tá Kiều Văn Vương - phó trưởng Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng - cho biết cơ quan CSĐT Công an quận đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Quốc Thịnh (24 tuổi, trú huyện Nam Trà My, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên địa bàn liên quan đến lĩnh vực mua bán bất động sản, vì thế người dân phải hết sức cảnh giác” - thượng tá Vương cho hay.

Theo công an quận Thanh Khê, ngày 8-2, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) tiếp nhận hồ sơ sang tên đổi chủ lô đất số 271, tờ bản đồ số 30 tại P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ từ Trần Quốc Thịnh cho vợ chồng anh T.H, trú đường Lê Quang Sung, Q.Thanh Khê.

Qua kiểm tra, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Cẩm Lệ phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Quốc Thịnh có nhiều dấu hiệu giả mạo nên đã chuyển hồ sơ cho Công an quận Cẩm Lệ xác minh.

Điều tra ban đầu, Công an quận Cẩm Lệ nghi vấn Thịnh làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo vợ chồng anh H. Vụ việc được chuyển cho Công an quận Thanh Khê xử lý.

Công an quận Thanh Khê tiến hành điều tra và xác định từ tháng 6-2016, Thịnh thấy có người quảng cáo làm giả giấy tờ tài liệu cơ quan nhà nước trên mạng xã hội nên liên lạc để thuê làm giả sổ đỏ.

Đồng thời lên các trang mạng rao bán nhà đất thấy chủ lô đất trên rao bán, có kèm theo hình ảnh sổ đỏ nên đã tải hình ảnh, thông tin về và thuê đối tượng làm giả sổ đỏ mang tên Trần Quốc Thịnh với giá 10 triệu đồng.

Tiếp đó, Thịnh mang sổ đỏ giả mang tên mình rao bán lô đất với giá 330 triệu đồng và anh vợ chồng anh H đã mua bán, công chứng thành công. Đến khi đưa sổ đỏ giả đi sang tên đổi chủ mới bị phát hiện.

Tại cơ quan công an, Thịnh đã khai nhận hành vi của mình. Số tiền 330 triệu đồng thu được từ việc bán sổ đỏ giả Thịnh đã tiêu xài hết. Hiện Công an quận Thanh Khê đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

ĐOÀN CƯỜNG