Làm rõ công nợ của Công ty TNHH Thuận An

TTO - Công ty Thuận An vay nợ ngân hàng gần 600 tỉ đồng và hơn 2,51 triệu USD, nợ người nuôi cá 120 tỉ đồng, nợ tiền mua bao bì, hóa chất một số doanh nghiệp 20 tỉ đồng, nợ bảo hiểm xã hội 3,43 tỉ đồng...

Ngày 8-2, ông Phạm Sơn - chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang - cho biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng với UBND tỉnh An Giang sẽ làm việc về các khoản Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An nợ vay một số ngân hàng, nợ tiền mua cá nông dân trong chuỗi liên kết sản xuất cá tra chưa thanh toán...

Đến lúc này vợ chồng bà Nguyễn Thị Huệ Trinh, tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An, bỏ ra nước ngoài vẫn bặt tăm.

Nguồn tin riêng Tuổi Trẻ cho hay Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã vào cuộc xác minh vụ vợ chồng bà Trinh bỏ ra nước ngoài, về các khoản doanh nghiệp này vay ngân hàng.

Trong khi đó, Ngân hàng NN&PTNT An Giang và Ngân hàng Phát triển khu vực An Giang - Đồng Tháp đã tiến hành làm thủ tục đối chiếu công nợ, đề nghị thanh lý tài sản để thu hồi, giải quyết các khoản cho doanh nghiệp này vay.

Bà Trinh đi nước ngoài và vắng mặt từ đầu tháng 11-2016. Hiện công ty vẫn tiếp tục sản xuất, kinh doanh, lương người lao động vẫn chi trả bình thường.

Tính đến tháng 11-2016, Công ty TNHH Thuận An vay Ngân hàng NN&PTNT cùng các ngân hàng khác có tổng dư nợ gần 600 tỉ đồng và hơn 2,51 triệu USD, nợ người nuôi cá 120 tỉ đồng, nợ tiền mua bao bì, hóa chất một số doanh nghiệp 20 tỉ đồng, nợ bảo hiểm xã hội 3,43 tỉ đồng...

Đ.VỊNH