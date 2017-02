Bắt người về làm vợ: phạm luật!

Nhắc nhở nhóm thanh niên bắt vợ “hụt” Chiều 7-2, trung tá Đinh Anh Dũng - trưởng Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) - cho biết phía công an xã Liên Hợp đã triệu tập, nhắc nhở nhóm thanh niên tổ chức bắt vợ nhưng “hụt” vừa xảy ra trên địa bàn gây xôn xao dư luận. Theo trung tá Dũng, chiều 2-2, khi chị H. chuẩn bị đón xe khách vào miền Nam làm việc ở ngã ba Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp thì bị Q. và nhóm thanh niên ép lên xe để về làm vợ. Hiện H. đã vào miền Nam làm việc. “Do hành vi của Q. và nhóm thanh niên chưa đủ cấu thành tội phạm nên không bị xử lý hình sự mà chỉ mới ở mức nhắc nhở. Nếu nhóm Q. có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định” - trung tá Dũng nói. Ông Võ Sỹ Sơn - phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp - cho biết đã yêu cầu các đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân bỏ hủ tục “bắt vợ”. DOÃN HÒA