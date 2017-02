Nhậu say, mang dao định tấn công nhân viên bảo vệ

Nguyễn Phi Hùng bị tạm giữ tại công an phường Nguyễn An Ninh - Ảnh: Quỳnh Giang

Ngày 1-2, Công an phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án cùng Nguyễn Phi Hùng (39 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An, tạm trú tại đường Bình Giã, TP. Vũng Tàu) lên công an TP Vũng Tàu để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào tối 31-1, sau khi uống rượu say, Hùng có hành vi đe dọa, hành hung vợ.

Công an và bảo vệ dân phố phường Nguyễn An Ninh đã đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Ban đầu Hùng nghe lời, không còn gây ồn ào nhưng ngay sau đó Hùng mang theo một con dao tự chế dài khoảng 50cm đến chửi bới, xong vào định tấn công 3 nhân viên bảo vệ dân phố.

Lực lượng bảo vệ dân phố đã thuyết phục, yêu cầu Hùng dao nộp hung khí nhưng Hùng không chấp hành mà còn đuổi chém lực lượng làm nhiệm vụ và vào trụ sở khu phố phố đập phá đồ đạc.

Công an phường Nguyễn An Ninh đã phải nổ súng bắn chỉ thiên, khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ hung khí.

QUỲNH GIANG- ĐÔNG HÀ