Hai lần nghi đưa hối lộ công an để làm 'biện gà'

TTO - Ngày 28-1, Công an huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh cho biết đơn vị này vừa mời anh Đoàn Thanh Bình (37 tuổi, ngụ xã Hòa Minh, huyện Châu Thành) để làm rõ hành vi đưa hối lộ.

Theo kết quả xác minh, trước đó, ngày 24-1, anh B. mời Thiếu tá Nguyễn Đạt Lê (Đội phó đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Châu Thành) uống nước tại một quán nước trên địa bàn TP.Trà Vinh.

Tại đây, anh B. đặt vấn đề muốn thiếu tá Lê “ngó lơ” để cho anh Bình làm “biện gà”, mỗi tháng anh Bình sẽ đưa cho thiếu tá Lê 7 triệu đồng.

Thiếu tá Lê kiên quyết từ chối và giáo dục, nhắc nhở anh B.. Sau đó anh B. để 7 triệu trên bàn nơi uống nước rồi ra về.

Ngay sau đó, sự việc được thiếu tá Lê báo cáo ban lãnh đạo Công an huyện Châu Thành. Trong thời gian Công an huyện Châu Thành lên kế hoạch mời anh Bình để làm việc, thì ngày 26-1, anh B. tiếp tục mua một cây bông trang kiểng 7 triệu và nhờ người chuyển đến nhà thiếu tá Lê.

Thông qua điện thoại thiếu tá Nguyễn Đạt Lê tiếp tục giáo dục, nhắc nhở anh Bình, nhưng anh ta vẫn nhờ người chuyển cây đến nhà thiếu tá Lê.

Sự việc tiếp tục được thiếu tá Nguyễn Đạt Lê tiếp tục báo cáo Ban lãnh đạo Công an huyện Châu Thành.

Đến ngày 27-1, công an huyện Châu Thành đã mời anh B. đến làm việc. Qua làm việc, anh B. bước đầu thừa nhận toàn bộ hành vi “đưa hối lộ” của mình.

Cũng theo công an, tháng 11-2016, Công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang anh Đoàn Thanh Bình đang tổ chức cho một số đối tượng trong và ngoài địa phương đá gà ăn thua bằng tiền tại nhà .Sau đó, công an đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi tổ chức, lôi kéo người khác đá gà ăn thua bằng tiền.

Chưa chấp hành quyết định xử phạt, thì ngày 17-1, Công an huyện Châu Thành tiếp tục bắt quả tang Đoàn Thanh B. đang tổ chức cho các đối tượng đá gà ăn thua bằng tiền.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiếp tục mở rộng điều tra.

HOÀI THƯƠNG