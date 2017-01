CSGT bắt nóng nghi phạm cướp xe hiếp dâm chiều 30 tết

TTO - Ngày 28-1, đại tá Ngô Xuân Tư - trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang- cho biết đơn vị vừa bắt tạm giữ hình sự Phạm Thành Nhân ( 22 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) để điều tra làm rõ hành vi dùng vũ lực khống chế người khác để hiếp dâm và cướp tài sản.

Nghi can Phạm Thành Nhân tại cơ quan Công an - Ảnh: A.X

Theo kết quả điều tra, chiều 27-1, Nhân đến tiệm bán hoa giả của chị Đ.T.H.K (ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành) giả vờ hỏi mua hoa mai giả.

Lúc này, thấy chị K. một mình trông coi tiệm nên Nhân đã khống chế chi K. rồi sử dụng dây điện của quạt máy trói tay chân chị K. lấy băng keo dán miệng và thực hiện hành vi giao cấu với chị K.

Sau đó, Nhân cướp xe Ari Blade của chị K. rồi tẩu thoát. Trong cốp xe có 32 triệu đồng, một điện thoại di động, thẻ ATM, giấy tờ xe và giấy phép lái xe của chị K.

Ngay sau đó, vụ việc được phát hiện và trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp với phòng CSGT(PC67) công an tỉnh Tiền Giang đã thông báo cho các tổ tuần tra tiến hành truy bắt đối tượng nghi vấn.

Đến tối cùng ngày, một tổ công tác của PC67 đang đi tuần tra trên quốc lộ 1 A phát hiện Nhân đang điều khiển xe của chị K. về hướng huyện Cái Bè nên ép lại và bắt giao cho công an huyện Châu Thành để tiếp tục điều tra xử lí.

Bước đầu, tại cơ quan công an Nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành tiếp tục mở rộng điều tra.

HOÀI THƯƠNG