Điều tra 2 vụ cướp ở Phú Quốc  đăng trên facebook 

TTO - Ngày 23-1, thiếu tá Trần Hữu Chương, đội trưởng đội CSĐT Công an huyện Phú Quốc, cho biết sẽ điều tra thông tin 2 vụ cướp giật mà người dân đăng lên facebook thời gian gần đây.

Thông tin các vụ cướp được người dân đăng lên Facebook - Ảnh chụp màn hình Facebook

Trước đó, ngày 21-1, trên trang facebook cá nhân, chị Ngô Ái Nguyệt (SN 1990, ngụ ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) đăng thông tin chị và người thân bị 2 thanh niên chặn đường rồi đuổi theo khiến chị hoảng sợ.

Liên lạc với Tuổi Trẻ, chị Nguyệt cho biết thêm khoảng 2g15 sáng 21-1, chị và người thân đi làm về thì bị 2 thanh niên đứng chặn đường tại ngã ba Suối Đá, xã Dương Tơ. Thấy bất an, chị cho xe rẽ hướng khác.

Tuy nhiên 2 thanh niên này đã rượt theo, buộc chị phải tấp vào một nhà dân bên đường. Thấy đèn sáng, cả hai mới ngưng đuổi và quay về.

Trước đó, ngày 19-1, facebook có tên Sâu Nở cũng đăng thông tin 1 vụ cướp tại khu vực xã Gành Dầu.

Theo đó, một nhóm công nhân khoảng 12 người đi trên 6 xe máy từ xã Gành Dầu đến âu tàu Đá Chồng (xã Bãi Thơm) để về quê. Đến đoạn đường ngang rừng nguyên sinh ấp Rạch Vẹm thì bị một nhóm xông ra chặn đường cướp.

Trao đổi thêm qua điện thoại, "chủ" facebook Sâu Nở nói nhóm công nhân trên khoảng 10 người đi trên 5 xe gắn máy và đã bị nhóm cướp trên cướp hơn 20 triệu đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thiếu tá Chương cho biết sẽ gấp rút điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thiếu tá Chương, phía công an đã nghe thông tin và động viên người dân cung cấp thêm thông tin, hỗ trợ công an điều tra sự việc. Đồng thời đề nghị người dân khi gặp trường hợp trên phải nhanh chóng báo với công an.

HOÀNG TRUNG