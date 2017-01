Tài xế xông vào cabin trạm thu phí đánh, đá nữ nhân viên

Trạm thu phí cầu Bến Thủy 2 - nơi xảy ra sự việc tài xế H. hành hung chị An chiều 19-1 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 20-1, ông Võ Nghệ Sỹ - giám đốc chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (Nghệ An) cho biết đơn vị đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc một nam tài xế hành hung nữ nhân viên thu phí tại trạm thu phí cầu Bến Thủy 2 khiến người này phải nhập viện điều trị.

Trước đó, khoảng 17h55 chiều 19-1, một chiếc ôtô 4 chỗ biển số Nghệ An đi theo hướng Hà Tĩnh - TP Vinh đi vào làn số 5, trạm thu phí cầu Bến Thủy 2 phía sau một xe tang lễ.

Lúc này, chị Nguyễn Bảo An (27 tuổi, nhân viên trạm thu phí) quét thẻ miễn phí cho xe tang lễ (xe thuộc đối tượng miễn phí) nhưng ôtô đi sau không dừng ngang cabin để mua vé.

Chị An yêu cầu tài xế dừng lại mua vé thì tài xế tỏ thái độ bực tức, đưa 50.000 đồng để mua vé loại 40.000 đồng. Sau khi nhận lại tiền thừa từ chị An, tài xế điều khiển xe qua cần barie thu phí một đoạn thì quay lại cabin đánh chị An.

Thời điểm này, anh Ngô Xuân Dũng (nhân viên thu phí) đang bán vé ở bên cạnh thấy vậy đã chạy sang can ngăn nhưng tài xế vẫn không dừng lại mà tiếp tục đá, đạp vào người chị An. Gây thương tích cho chị An xong, nam tài xế lên ôtô đi về hướng TP Vinh.

Toàn bộ vụ việc nam tài xế hành hung chị An được camera giám sát tại trạm thu phí cầu Bến Thủy 2 ghi lại.

Chị An được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh với tổn thương ở vùng bả vai trái, tay trái.

Qua xác minh ban đầu của chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh, danh tính tài xế hành hung chị An là ông N.C.H (sinh năm 1978, ngụ phường Lê Lợi, TP Vinh).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Văn Kiên - trưởng Công an xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An cho biết phía công an xã đã lập biên bản sự việc và báo cáo lên công an huyện để có hướng xử lý.

DOÃN HÒA