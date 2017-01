Khởi tố giám đốc công ty trốn thuế hơn 1,6 tỉ đồng

TTO - Ký kết nhiều hợp đồng mua bán thiết bị chữa cháy nhưng Công ty Bảo An của Nguyễn Ngọc Quân không kê khai nộp thuế, trốn thuế tổng cộng hơn 1,6 tỉ.

Bị can Nguyễn Ngọc Quân - Ảnh: N.N

Ngày 19-1, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho hay vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Quân - giám đốc Công ty TNHH một thành viên Bảo An để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo hồ sơ, tháng 10-2012, Nguyễn Ngọc Quân thành lập Công ty TNHH một thành viên Bảo An.

Trong quá trình làm ăn, từ tháng 1-2013 đến tháng 9-2014, công ty do Quân quản lý đã ký kết nhiều hợp đồng cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét và xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhưng không có sổ sách, không kê khai nộp thuế.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH một thành viên Bảo An do Quân quản lý đã có hành vi trốn thuế với tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng, trong đó trốn thuế giá trị gia tăng hơn 1,5 tỉ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 66 triệu đồng.

NHẤT NGUYÊN