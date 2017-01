Người bị bắt oan được cấp sổ hộ khẩu sau… 25 năm

TTO - Sáng 16-1, Công an Q.Gò Vấp TP.HCM đã trao sổ hộ khẩu cho ông Dương Văn Thắng (55 tuổi, ngụ P.6, quận Gò Vâp) - người 25 năm qua không có hộ khẩu, giấy tờ tùy thân.

Ông Dương Văn Thắng và sổ hộ khẩu vừa được cấp - Ảnh: Ái Nhân

Ông Dương Văn Thắng là nhân vật trong bài viết “Nỗi mong mỏi của người bị bắt oan” mà Tuổi Trẻ ngày 17-10-2016 đã thông tin.

Sổ hộ khẩu cấp cho ông Thắng (chủ hộ) là hộ ghép có địa chỉ ở đường Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp. Cầm sổ hộ khẩu trên tay, ông Thắng cho biết ông muốn về nhà ngay để báo cho con trai ông biết.

Ông Thắng là người bị mất CMND khi bị cơ quan công an bắt oan vì nghi ngờ liên quan đến án mạng vào năm 1991. Bị tạm giam 1 tháng ở Chí Hòa, ông Thắng được trả tự do vì hung thủ thực sự đã được cơ quan công an tìm ra.

Trở về nhà, ông Thắng chưa được trả lại CMND thì cha mẹ ông đã bán nhà, gia đình ly tán. Từ đó ông Thắng cùng hai con trai sống với thân phận không giấy tờ tùy thân hơn 25 năm.

“Tết này cha con tui sẽ rất vui. Vậy là mong mỏi của cha con tui bao nhiêu năm nay đã được giải quyết. Sắp tới tui sẽ đưa con tui vào sổ hộ khẩu để làm CMND, không phải sống chui nhủi nữa...” - ông Thắng nói.

ÁI NHÂN - UYÊN TRINH