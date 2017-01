Hai xác hổ đông lạnh đưa  từ Lào sang?

Lực lượng chức năng phát hiện, tịch thu gần 300kg hổ đông lạnh tại trang trại bò của Huệ - Ảnh: N.TIẾN

Chiều 17-1, thông tin từ Phòng cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An cho biết ông Nguyễn Hữu Huệ (48 tuổi, ngụ xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu) - chủ nhân của lô hàng hổ và sơn dương đông lạnh bị PC49 Nghệ An bắt - vẫn chưa tới cơ quan điều tra để làm việc.

Theo hồ sơ của PC49 Công an tỉnh Nghệ An, cuối năm 2016 PC49 Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã (hổ) nguy cấp quý hiếm từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Người cầm đầu trong đường dây này là Nguyễn Hữu Huệ. Hổ thường đã chết và ướp đông lạnh được Huệ trực tiếp mua ở nước ngoài, sau đó vận chuyển bằng đường bộ về Việt Nam tập kết.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Huệ thường lựa chọn những nhà hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn để cất giấu tang vật hoặc đưa vào cất giấu tại trang trại chăn nuôi trâu bò của Huệ. Sau đó, Huệ cho hổ vào tủ cấp đông, khóa cẩn thận và đích thân giữ chìa khóa.

Ngoài ra, Huệ chỉ thực hiện việc mua bán hổ với những người đã quen biết, thời gian và địa điểm giao nhận “hàng” do Huệ đưa ra.

Sau khi nghe báo cáo, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An - và PC49 đã giao cho đội 2 xác lập chuyên án tập trung lực lượng triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển hổ đông lạnh từ Lào về Việt Nam do Huệ cầm đầu.

Chiều 13-1, tổ công tác bất ngờ ập vào trang trại của Huệ do Nguyễn Văn Kiên (37 tuổi, em vợ của Huệ) trông coi để kiểm tra thì phát hiện trong tủ cấp đông có chứa 2 con hổ trọng lượng gần 300kg và một nửa con sơn dương.

PC49 lấy lời khai của Nguyễn Văn Kiên - em vợ Huệ - Ảnh: NGA HẰNG

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận Huệ xây dựng trang trại chăn nuôi trâu bò khoảng 10 năm nay. Do Kiên là em vợ nên được Huệ tin tưởng đưa về làm công nhân trông coi trâu bò tại trang trại từ năm 2012.

Đầu tháng 10-2016, Kiên thấy có hai người đàn ông đi xe bán tải biển số Lào đến trang trại, rồi kéo xuống xe một con hổ đông lạnh cùng hai phần (đầu và đuôi) của một con hổ. Kiên đã cùng giúp họ đưa số hổ đông lạnh trên cất trong tủ lạnh.

Hiện PC49 Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

D.HÒA