​Bắt nghi can đâm chết người do mâu thuẫn tại sới bạc

TTO - Chiều 16-1, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa bắt được Đ.D.P. (trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước), nghi can đâm chết người tại sới bạc rừng keo tối 13-1.

Rừng keo nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: CTV

Như Tuổi Trẻ thông tin, khoảng 18g45 ngày 13-1, một nhóm người vào khu vực rừng keo của bà T.T.H. (thôn 4, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) tụ tập đánh bạc ăn tiền.

Tại đây, P. và T.N. T. (33 tuổi, trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước) xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, P. đuổi đánh T. chạy khỏi sới bạc. Sau đó người dân phát hiện T. nằm bất động trên vũng máu với vết đâm ở ngực trái và chết trên đường đến bệnh viện. Còn P. bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, trinh sát PC45 đã nhanh chóng triển khai lực lượng thu thập thông tin, chứng cứ, tổ chức lực lượng truy tìm P.

Đến 9g sáng 16-1, các trinh sát phối hợp công an địa phương khống chế, bắt giữ P. khi nghi can đang trốn trong một nhà trọ tại phường Bình Chuẩn, thị xã Bình An, Bình Dương.

Hiện P. đang được di lý về Quảng Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

LÊ TRUNG