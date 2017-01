​Khởi tố người phụ nữ bắt cóc trẻ em bất thành

TTO - Tại cơ quan điều tra, Thúy khai nhận thấy bé H.M.H (gần 2 tuổi, trú thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) dễ thương, đứng chơi ở vỉa hè nên muốn đưa về nuôi.

Sáng 14-1, thượng tá Tô Văn Hậu - trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Trần Thị Thanh Thúy (28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Theo hồ sơ vụ việc, đầu tháng 1-2017, Thúy bắt xe khách từ TP Vũng Tàu lên huyện Đô Lương (Nghệ An) rồi bắt xe lên huyện Kỳ Sơn.

Khoảng 10g30 sáng 6-1, Thúy dừng xe ở thị trấn Mường Xén, thấy bé trai H.M.H (gần 2 tuổi) đứng chơi ở vỉa hè nên dừng lại quan sát. Sau đó, Thúy chờ thời cơ thuận lợi bất ngờ bế bé H. bỏ chạy.

Thấy vậy nên người dân hô hào đuổi theo. Thúy đưa bé H. vào một trường mầm non nói với cô giáo mình là “phụ huynh đưa con tới gửi” nhưng cô giáo không đồng ý. Tiếp đó, Thúy đưa bé ra hướng bờ sông thì bị một số người dân đuổi kịp phối hợp với cảnh sát giữ lại.

Tại cơ quan điều tra, Thúy khai thấy bé trai dễ thương, khôi ngô nên muốn đưa về nuôi chứ không có ý định bắt cóc đem bán. Được biết, Thúy đã có chồng và 3 con nhỏ.

DOÃN HÒA