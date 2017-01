2 người Hàn Quốc 'xách tay' 96 điện thoại về Việt Nam lãnh án

TTO - Ngày 11-1, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo người Hàn Quốc là Her Min Chunl và Cho In Soo 3 năm tù về tội buôn lậu...

3 bị cáo tại toà - Ảnh: TUYẾT MAI

Đồng thời tuyên phạt Dương Minh Thi (ngụ Q.3) 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới.

Theo nội dung vụ án, vào lúc 16h ngày 22-4-2016, phòng CSĐT tội phạm về kinh tết và tham nhũng - Công an TP.HCM và Đội thủ tục hành lý nhập khẩu - chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý xách tay của hành khách phát hiện Her Min Chunl mang theo 46 chiếc điện thoại đã qua sử dụng, Cho In Soo mang theo 50 chiếc điện thoại đã qua sử dụng.

Trên cùng chuyến bay này, cơ quan chức năng phát hiện Dương Minh Thi đem theo 24 chiếc điện thoại đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, 240 pin điện thoại không khai báo hải quan nhập khẩu theo quy định.

Qua điều tra xác định Her Min Chunl và Cho In Soo quen biết nhau từ trước. Cả hai hùn tiền mua 104 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng giá hơn 10 triệu Won tương đương 201 triệu đồng, để đem qua Việt Nam bán kiếm lời.

Khi làm thủ tục xuất cảnh tại Hàn Quốc có 8 chiếc điện thoại đã bị hỏng nên hải quan Hàn Quốc giữ lại không cho xuất khẩu, số còn lại các đối tượng mang về Việt Nam tiêu thụ, theo lời khai của các đối tượng này lợi nhuận sẽ thu được từ 9 triệu đến 14 triệu đồng.

Còn Thi làm nghề buôn bán tự do, thường bán nấm, linh kiện điện thoại từ Hàn Quốc về Việt Nam. Thi nhận vận chuyển hàng hoá thuê cho một số đối tượng tại Hàn Quốc gồm 24 điện thoại đã qua sử dụng, 739 cây son, 191 nón vành, nón kết Hàn Quốc, tổng trị giá hàng hoá là 355 triệu đồng. Đối với 240 pin điện thoại do không định giá được nên chưa đủ cơ sở cấu thành tội buôn lậu.

TUYẾT MAI