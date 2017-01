Nghi vấn “bốc hơi” 2 tỉ đồng trong biệt thự Thảo Nguyên

Ngày 9-1, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.9, TP.HCM đang phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự (PC54, Công an TP.HCM) khám nghiệm hiện trường điều tra vụ mất 2 tỉ đồng tại một căn hộ trong Khu biệt thự Thảo Nguyên (P.Long Thạnh Mỹ, Q.9).

Theo thông tin ban đầu, ngày 5-1, Công an Q.9 nhận được trình báo một vụ mất trộm từ anh Nguyễn Trường An (27 tuổi, quê An Giang) - bảo vệ trong khu biệt thự Thảo Nguyên (P.Long Thạnh Mỹ, Q.9).

Theo trình báo, khoảng 14g30 ngày 5-1, anh An đi tuần tra trong biệt thự thì phát hiện cửa sổ tầng trệt căn nhà của bà N.T.T.P. (65 tuổi) bị mở bung.

Tiếp tục kiểm tra, bảo vệ phát hiện đồ đạc trong phòng ngủ trên lầu bị lục tung, nghi vấn có kẻ gian đột nhập trộm tài sản nên trình báo Công an P.Long Thạnh Mỹ.

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định ngày 28-11-2016, bà P. đi Mỹ thăm con nên gửi nhà cho cháu ruột là anh N.N.H. (35 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) trông nom giúp.

Ngày 22-12-2016, anh H. có đến kiểm tra thì căn biệt bình thường và cất chìa khóa phòng ngủ trong ngăn kéo ở phòng khách. Khi xảy ra vụ việc, chìa khóa này đã bị mất.

Theo bà P., số tài sản gồm vàng, kim cương và tiền mặt tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng được bà để trong phòng ngủ đạ bị mất.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một cán bộ điều tra cho biết do đây là vụ việc phức tạp, giá trị tài sản lớn nên Công an Q.9 đã gửi báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Công an TP.HCM.

“Đến nay chúng tôi vẫn đang phối hợp với phòng khoa học hình sự nỗ lực khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng nhằm thu thập thông tin để xác định cụ thể số tài sản bị mất”, cán bộ điều tra này nói.

HOÀNG LỘC - HỮU CHƠN