Bồi thường rồi có bị xử lý hình sự?

Không được ép buộc bãi nại Đơn bãi nại được hiểu là rút yêu cầu khởi kiện, tố cáo hình sự hoặc từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện dân sự. Thực tế trong một số vụ việc vi phạm pháp luật, phía bị hại do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc do đương sự thuyết phục, thậm chí đe dọa... nên đã đồng ý không khiếu kiện sau khi nhận một số tiền nào đó. Nếu có dấu hiệu bị hại bị ép buộc, cưỡng bức, lừa dối, nếu vụ án đã được xét xử sơ thẩm, người bị hại có thể kháng cáo rút lại đơn bãi nại. Mặc dù trong lĩnh vực dân sự, bãi nại được hiểu là từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện nhưng trong một số trường hợp người đã bãi nại vẫn có quyền khởi kiện. Bên cạnh đó, BLTTHS quy định việc bãi nại phải trên cơ sở tự nguyện. Nếu phía gây thiệt hại hứa sẽ bồi thường cho bị hại để được bãi nại nhưng sau đó không thực hiện thì đó là dấu hiệu của sự lừa dối. Khi khởi kiện ra tòa, người bị hại phải chứng minh được việc bãi nại này do bị lừa dối, thông thường khi bồi thường tiền để khắc phục hậu quả, bị hại thường viết giấy cam kết mình đã nhận đủ tiền... Nếu bên bị can, bị cáo không chứng minh được đã khắc phục hậu quả thì việc bãi nại này trở thành vô hiệu.