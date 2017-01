Khởi tố nữ bác sĩ vô ý gây chết sản phụ

Người thân đau đớn sau cái chết tức tưởi của sản phụ Hiếu - Ảnh: H.P

Ngày 7-1, thượng tá Bùi Quang Thanh - Trưởng công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) xác nhận vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1983, bác sĩ chuyên khoa 1 tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bắc Quảng Bình) về tội "vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp".

Bác sĩ Thương được tại ngoại để phục vụ điều tra.

Thượng tá Thanh cho biết bác sĩ Thương bị khởi tố vì liên quan đến sản phụ Phạm Thị Hiếu (sinh năm 1988, trú thôn Phù Ninh, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) tử vong khi nhập viện để sinh, trong đó bác sĩ Thương là người trực tiếp phụ trách ca trực.

Quá trình điều tra của công an thị xã Ba Đồn cho thấy bác sĩ Thương có một số vi phạm về quy trình theo quy chế thăm khám của Bộ Y tế. Cụ thể về những vi phạm này, thượng tá Thanh nói hiện đang điều tra nên chưa thể nói được.

Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, ca trực của bác sĩ Thương đã có những sai sót trong việc mổ lấy thai nhi.

Hồ sơ bệnh án cho thấy sản phụ Phạm Thị Hiếu nhập viện để sinh lúc hơn 4g sáng 24-9. Tại đây, bác sĩ trực xác định sức khỏe của sản phụ bình thường và có thể sinh thường.

Các bác sĩ trực đã tiêm thuốc kích thích co bóp tử cung để hỗ trợ sản phụ sinh thường. Trong quá trình nằm chờ sinh, sản phụ Hiếu liên tục kêu đau nên người thân thông báo tình hình với bác sĩ.

Trong khi đó bác sĩ bảo người nhà cứ đợi. Gia đình sản phụ đến gặp bác sĩ để xin được sinh mổ nhưng bị các bác sĩ trực đuổi ra ngoài.

Đến hơn nửa giờ đồng hồ sau, khi thấy đầu cháu bé nhô ra ngoài, người nhà sản phụ đến trình bày với bác sĩ để xin sinh thường nhưng bác sĩ không đồng ý và yêu cầu phải đưa sản phụ vào phòng để mổ lấy thai.

Khoảng 6g sáng cùng ngày, sản phụ Hiếu được đưa lên bàn mổ, gây tê tủy sống và tiến hành mổ lấy thai. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân diễn biến phức tạp, khi tê tủy sống bệnh nhân có biểu hiện vật vã, khó chịu, huyết áp không ổn định.

Khi bắt đầu phẫu thuật, bệnh nhân tụt huyết áp, da xanh tái. Kíp mổ và kíp gây tê tiến hành hồi sức tích cực, đồng thời phẫu thuật lấy thai.

Người nhà sản phụ cho biết ngay sau đó nhiều người nhà cùng nhóm máu đã được huy động để truyền máu cho sản phụ Hiếu.

Khoảng hơn một tiếng đồng hồ, bác sĩ trực thông báo chuyển sản phụ Hiếu lên tuyến trên. Tuy nhiên, khi vào đến bệnh viện tuyến trên thì bác sĩ tại đây thông báo sản phụ đã tử vong từ tuyến dưới.

Thai nhi của sản phụ Hiếu sau khi được mổ lấy ra cũng đã tử vong sau đó hai ngày.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã đình chỉ công tác chuyên môn đối với toàn bộ kíp trực. Cơ quan điều tra công an thị xã Ba Đồn cũng đã vào cuộc.

QUỐC NAM