Khởi tố “đại bàng” đánh chết người trong buồng giam  

TTO - Sáng 6-1, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng Lê Trọng Sang (42 tuổi, ngụ P.Đức Thắng, TP Phan Thiết) để điều tra về tội giết người.

Nhà tạm giữ Công an TP Phan Thiết nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: QUANG HƯNG

Sang bị TAND TP Phan Thiết tuyên án 3 năm tù về tội chống người thi hành công vụ vào ngày 30-11-2016. Khi đang bị tạm giam chờ ngày xét xử phúc thẩm, Sang đã đánh chết bị can Phạm Minh Thế (21 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết), bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngày 24-11-2016 và bị Công an TP Phan Thiết bắt tạm giam.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định Sang, Thế và 2 bị can khác được giam chung buồng tại nhà tạm giữ Công an TP Phan Thiết. Đêm 4-1, Thế cãi lời nên Sang đánh Thế trọng thương.

Đến sáng 5-1, cán bộ nhà giam phát hiện Thế chết nằm sấp với nhiều thương tích trên người.

Công an tỉnh đã lấy lời khai nhưng ban đầu Sang chối tội đánh chết Thế. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh, Sang đã thừa nhận hành vi đánh Thế và bị di lý đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận để phục vụ điều tra.

NGUYỄN NAM