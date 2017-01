Vụ trộm 116 trứng vích: đủ cơ sở để khởi tố

Theo đó, Viện KSND tối cao khẳng định hành vi trộm 116 quả trứng vích ở hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo của Phạm Văn Tân (29 tuổi) đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” theo điều 190 Bộ luật hình sự.

Do đó, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Viện KSND huyện Côn Đảo yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý.

Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) và TAND tối cao cũng có văn bản khẳng định vụ trộm 116 trứng vích đủ yếu tố để cấu thành tội phạm theo điều 190 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 17-6-2016, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Côn Đảo đã bắt quả tang Phạm Văn Tân đang vận chuyển 116 trứng vích (Chelonia mydas).

Công an huyện Côn Đảo khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tân nhưng Viện KSND huyện Côn Đảo không phê chuẩn vì cho rằng “trứng vích không phải là sản phẩm của vích”, đồng thời xin ý kiến của Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bác quan điểm của Viện KSND Côn Đảo. Thế nhưng, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại cho rằng không định giá được trứng vích nên xem xét xử lý hành chính, giáo dục.

Sau đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức cuộc họp để nghe ý kiến các ngành chức năng về vụ án. Do chưa có sự thống nhất, nên Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thỉnh thị xin ý kiến của Viện KSND tối cao và được trả lời như trên.

ĐÔNG HÀ