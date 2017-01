Điều tra vụ phóng hỏa đốt kiốt quần áo trong đêm

TTO - Sáng 5-1, Công an TX Bến Cát, Bình Dương phối hợp cùng Công an phường Hòa Lợi đã kiểm tra hiện trường, lấy lời khai để truy xét thủ phạm phóng hỏa đốt kiốt quần áo của chị Phạm Thị Tuyết H..

Hiện trường khu vực xảy ra vụ phóng hỏa - Ảnh: B.SƠN

Trình báo với cơ quan chức năng, chị H. (40 tuổi, quê An Giang) cho biết vào khoảng 2g30 sáng cùng ngày, khi mọi người đang ngủ say bên trong kiốt trên đường ĐT741 thuộc khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát thì bỗng thấy khói luồn vào bên trong kiốt.

Mọi người hốt hoảng mở cửa thì thấy ngọn lửa đang bùng cháy bên ngoài, bên cạnh một chiếc ôtô. “Tôi vội kéo cửa thì phát hiện ngọn lửa cháy rất lớn. Sau khi mở nước chữa cháy nhưng không được do đường ống bị sức nóng ngọn lửa làm hỏng, tôi vội tri hô nhờ những người xung quanh ứng cứu” - anh Nguyễn Thanh L. kể.

Nghe tiếng hô hoán, những người ở các kiốt bên cạnh cũng vội sơ tán do sợ cháy lan và có nổ, đồng thời cùng nhau dập lửa. Sau hơn 15 phút chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế. Sức nóng của ngọn lửa đã làm một số bộ phận của chiếc ôtô đậu gần đó bị biến dạng. Một số tài sản bị ngọn lửa thiêu rụi.

Nhiều khả năng đây là vụ phóng hỏa do mâu thuẫn, vì tại hiện trường còn có một túi xách có thể do kẻ phóng hỏa dùng để đựng can hoặc túi nilông chứa xăng. Công an thị xã Bến Cát đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

BÁ SƠN