​Xem xét xử lý hành chính “thánh chửi” Dương Minh Tuyền

Ngày 4-1, trao đổi với Tuổi Trẻ, Đại tá Nguyễn Hồng Vị, Trưởng công an TP.Bắc Ninh cho biết, cơ quan công an đã có kết quả trưng cầu giám định, khẩu súng Tuyền sử dụng bắn lên trời tại ngã ba Nhà Chung (TP Bắc Ninh) vào tối 7-10-2016 là vũ khí thô sơ, không phải vũ khí quân dụng.

Quả lựu đạn mà Tuyền đeo trên người khi đi gây rối thì cũng chỉ có vỏ nên không có căn cứ xử lý hình sự về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. “Cơ quan điều tra đang xem xét xử lý hành chính Dương Minh Tuyền về hành vi sử dụng trái phép vũ khí thô sơ”, ông Vị nói.

Đối với 2 tội danh “gây rối trật tự công cộng” và “hủy hoại tài sản” mà cơ quan điều tra đã khởi tố đối với bị can trước đó, ông Vị cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định có đủ căn cứ để khởi tố bị can Tuyền với 2 tội danh này, hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra để chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố và sớm đưa ra xét xử.

Trước đó tối 7-10-2016, Tuyền đi hát cùng một số thanh niên ở một quán karaoke tại TP Bắc Ninh và xảy ra mâu thuẫn với một nữ phục vụ tên L. nên Tuyền lấy điện thoại của L. ném xuống đất.

Thấy vậy người đàn ông tên Hùng (39 tuổi, trú P.Tiền An, TP Bắc Ninh, bạn Tuyền) quay sang cãi cọ, xô xát với Tuyền.

Tuyền rời khỏi hiện trường về nơi ở lấy một khẩu súng, mang theo túi xách bên trong có lựu đạn đi bộ ra phố Nhà Chung chửi bới và bắn 3 phát chỉ thiên. Nhiều người lao vào giằng súng và đưa Tuyền về nhà nhưng Tuyền vẫn tiếp tục cầm dao quay trở lại chửi Hùng.

Tuyền được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh là “thánh chửi” vì thời gian gần đây thường xuyên làm clip chửi nhau sau đó tung lên mạng xã hội.

THÂN HOÀNG