Quyết định xử phạt hết thời hiệu: Giải quyết hậu quả ra sao?  

Quy chế phối hợp chưa tốt Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Huỳnh Ngọc Bảnh - phó Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp - cho biết sau khi có ý kiến của Bộ Công thương, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty LMH. Theo ông Bảnh, hướng xử lý là trả lại xe nhưng tịch thu toàn bộ hàng hóa của Công ty LMH vì công ty này không chứng minh được hàng hóa của mình (không hóa đơn chứng từ). Về sơ suất trong việc để lố thời hạn ra quyết định xử phạt, ông Bảnh cho biết nguyên nhân do quy chế phối hợp giữa Công an H.Tháp Mười và bộ phận tham mưu cho chủ tịch UBND tỉnh chưa được tốt. Cụ thể, lúc đầu Công an H.Tháp Mười xử lý tài xế là đúng nhưng xử phạt công ty là không phù hợp. Qua xác minh, Công ty LMH không chứng minh được hàng hóa này là của công ty.