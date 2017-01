​Bắt quả tang kẻ dùng kim tiêm “xin đểu” tại trạm xe buýt

TTO - Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết vừa bắt quả tang người đàn ông “xin đểu” (đối tượng mà Tuổi Trẻ đã phản ánh) tại một trạm xe buýt trên địa bàn.

Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an - Ảnh NGỌC KHẢI

Từ thông tin, hình ảnh về đối tượng “xin đểu” PV Tuổi Trẻ cung cấp, công an phường Nguyễn Cư Trinh (Q.1) và trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 1 đã vào cuộc đeo bám, bắt quả tang người đàn ông này vào tối 31-12-2016.

Thông tin ban đầu, vào tối 31-12-2016, anh P.V.T. (21 tuổi) sau khi kết thúc công việc tại một công trình đã đến trạm chờ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (gần Bệnh viện Từ Dũ, thuộc P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) đón xe buýt về Bình Dương.

Khi đó, một người đàn ông đi xe đạp đến dùng kim tiêm đe dọa anh T. lấy số tiền 20.000 đồng. Sau khi anh T. đưa 20.000 đồng cho ông này thì công an phường Nguyễn Cư Trinh (Q.1) cùng trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 1 đã ập vào bắt quả tang.

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, anh T. thuật lại: “Ông ta nói mới đi tù về, đàn em rất nhiều. Ông này nói bị siđa, xin 20.000 đồng để mua ma túy chích. Ông ta móc kim tiêm ra nói mấy người nói chuyện xem thường không cho tiền sẽ móc dao, móc kim tiêm ra đâm. Do sợ ông này gây hại nên em đưa tiền”.

Bước đầu tại cơ quan công an, người đàn ông trên khai tên Nguyễn Văn Cường (46 tuổi, sống lang thang) và khai bị nhiễm HIV. Kiểm tra trên người Cường công an thu giữ số tiền hơn 2,6 triệu đồng và một kim tiêm. Hiện công an phường Phạm Ngũ Lão (Q.1) đang tạm giữ Cường để điều tra.

NGỌC KHẢI