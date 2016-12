Nghi can chết trong tư thể treo cổ tại nhà tạm giữ

TTO - Nghi can Nguyễn Quốc Toản - bị công an huyện Lấp Vò, Đồng Tháp tạm giữ vì đâm người yêu trọng thương đã tử vong tại phòng tạm giữ trong tư thế treo cổ bằng chiếc quần dài.

Ngày 29-12, trung tá Chung Văn Thọ, trưởng công an huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp xác nhận Nguyễn Quốc Toản (36 tuổi, ngụ xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) - nghi can trong vụ án giết người đang bị tạm giữ tại công an huyện đã thắt cổ tự tử.

Theo thông tin bước đầu, Nguyễn Quốc Toản có quan hệ tình cảm với chị N.T.K.O (ngụ huyện Lấp Vò).

Thời gian gần đây, do mâu thuẫn thường xuyên nên chị O. muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Toản. Do bực tức Toản lên kế hoạch giết chị O. rồi tự sát.

Ngày 18-12, Toản hẹn chị O. đến một quán cà phê ở xã Vĩnh Thạnh huyện Lấp Vò để nói chuyện. Tại đây, Toản dùng dao đâm chị O. khiến chị bị thương tích nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó Toàn bị công an huyện Lấp Vò tạm giữ để điều tra.

Trong quá trình tạm giữ, đến trưa 21-12, cán bộ nhà tạm giữ đã phát hiện Toản chết trong phòng tạm giữ trong tư thế treo cổ.

Cơ quan công an cho biết Toản đã dùng chiếc quần dài của mình để treo cổ tự tử.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Công an huyện Lấp Vò khẳng định việc điều tra, tạm giữ nghi can Toản thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

THÀNH NHƠN