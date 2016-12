Giả công an cướp xe máy người vi pham giao thông

TTO - Bằng thủ đoạn giả công an kiểm tra hành chính những người vi phạm giao thông rồi tạo tình huống cướp xe người đi đường, từ ngày 12 đến 19-7, cả nhóm đã thực hiện 3 vụ.

Các bị cáo Cường, Thơi, Thơ (từ trái qua) tại phiên tòa - Ảnh: A.L

Ngày 27-12, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo Phạm Văn Cường (20 tuổi, ngụ xã Hóa An) 3 năm 6 tháng tù giam; Đinh Văn Thơ (26 tuổi) 3 năm tù giam và Đinh Văn Thơi (20 tuổi, em ruột Thơ, cùng quê Đắk Lắk, tạm trú xã Hóa An) 1 năm tù giam về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, do thiếu tiền tiêu xài, cả ba bàn nhau giả làm công an để cướp. Cường và Thơ lên mạng tìm mua quần áo công an và công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, khoảng 21g tối 12-7, Thơ mặc trang phục cảnh sát, hàm binh nhất, mang theo đèn pin, bình xịt hơi cay, chạy xe máy chở Cường mặc đồ dân sự, cầm theo một còng số 8 lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ TP.Biên Hòa đi huyện Trảng Bom.

Lúc này, Thơ phát hiện anh Nguyễn Trung Kiên (ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) đi xe máy không đổi mũ bảo hiểm nên yêu cầu anh Kiên dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, anh Kiên bỏ chạy và bị té gãy tay. Cường và Thơ đuổi tới, lôi xe anh Kiên lên, thấy xe hư hỏng nặng nên bỏ đi luôn mà không lấy tài sản.

Khoảng 22g đêm 12-7, cả hai phát hiện anh Trần Hoàng Đức chạy xe máy chở anh Chung Thanh Thành (cùng ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) không đội mũ bảo hiểm. Thơ đuổi theo chặn xe anh Đức rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ, anh Đức có giấy tờ xe nhưng thiếu bằng lái nên Cường nói đi về đồn lập biên bản.

Sau đó, Thơ đi xe của mình, còn Cường leo lên xe anh Đức chở anh Đức đi, còn anh Thành thì ở đứng đợi.

Khi chạy được 200m, Cường giả vờ làm rơi giấy tờ xe và bảo anh Đức xuống nhặt. Anh Đức vừa xuống xe thì Cường tăng ga bỏ trốn cùng với Thơ.

Ngoài chiếc xe máy, bên trong cốp xe của anh Đức còn 7 triệu đồng tiền mặt, 200 USD, 2 sợi dây chuyền 18K.

Tiếp đó, tối 19-7, Cường rủ Thơi đi cướp với cùng thủ đoạn, Thơi đồng ý. Khoảng 22g30, cả hai phát hiện anh Đỗ Anh Tuấn (ngụ xã Phước Tân) chạy xe máy đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm. Cường điều khiển xe ép xe anh Tuấn dừng rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Khi đang kiểm tra thì bị công an xã Phước Tân bắt.

