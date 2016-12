​Khởi tố vụ án nhận hối lộ ở TAND huyện Ea Kar

TTO - Phó Chánh án TAND huyện Ea Kar (Đắk Lắk) bị tố cáo gợi ý bị can đưa cho bà một số tiền sẽ xử cho bị can được án treo, nếu không sẽ tuyên 15 năm tù.

Liên quan việc “Phó chánh án TAND huyện bị tố nhận tiền bị can”, sáng 26-12, thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra PC44 công an Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án “nhận hối lộ” liên quan đến việc bà Trương Thị Hoa - thẩm phán, phó Chánh án TAND huyện Ea Kar (Đắk Lắk) bị một bị cáo gửi đơn tố cáo nhận tiền chạy án.

Cơ quan điều tra chưa khởi tố bị can, tiếp tục điều tra các hành vi liên quan đến cá nhân bà Trương Thị Hoa.

Trước đó, ngày 5-12, tức chỉ trước một ngày ông Nông Văn Thụt (xã Cư Yang, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) bị TAND huyện Ea Kar đưa ra xét xử trong vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (trong vụ này ông Thụt là bị can), ông Thụt đã có đơn kèm theo video, các đoạn ghi âm và những bằng chứng liên quan gửi công an Đắk Lắk.

Trong đơn, ông Thụt tố cáo bà Trương Thị Hoa - thẩm phán, phó Chánh án TAND huyện Ea Kar đã có hành vi gợi ý, yêu cầu ông “chung chi” để được nhận một mức án nhẹ.

Theo đơn tố cáo của ông Thụt, trước đó ông chạy xe tải gây tai nạn. Giữa năm 2016, từ thời điểm ông nhận được cáo trạng truy tố của VKSND huyện Ea Kar, ông cũng nhận được điện thoại của bà Trương Thị Hoa - phó Chánh án TAND Ea Kar gợi ý đưa cho bà Hoa 120 triệu đồng, sau đó số tiền được giảm xuống còn 80 triệu đồng.

Đáp lại, bà Hoa hứa khi tiến hành xử án sẽ ra phán quyết để ông Thụt được lĩnh án treo, nếu không nộp tiền thì ông Thụt bị tuyên án đến 15 năm tù.

Ông Thụt một mặt chuẩn bị tiền theo yêu cầu của bà Hoa, mặt khác thu thập chứng cứ để tố cáo với cơ quan điều tra.

Đơn tố cáo, ông Thụt cũng cho rằng, bản thân ông là người vi phạm pháp luật, ông chấp nhận hình phạt của pháp luật, nếu chấp nhận đưa tiền cho bà Hoa là chấp nhận để bà Hoa bẻ cong pháp luật.

Ông Thụt cũng cho rằng, việc ông đưa tiền cho bà Hoa là để thu thập bằng chứng, và cung cấp bằng chứng cho cơ quan điều tra chứ không phải nhằm mục đích đưa tiền cho bà Hoa bẻ cong pháp luật, do đó, ông Thụt cho rằng hành vi của mình không phải là đưa hối lộ.

Về thông tin bà Hoa bị tố cáo nhận hối lộ, trước đó trả lời PV Tuổi Trẻ ông Nguyễn Duy Hữu - chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk nói: “Việc đó thì tôi cũng có nghe thông tin chứ chưa có một cái báo cáo chính thức nào. Còn về thông tin chị Hoa có nhận tiền hay không, nhận ở đâu và bao nhiêu thì tôi không nắm được”.

