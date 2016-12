​Báo động tình trạng thuê chung cư cao cấp để mua bán ma túy

Sở Lao động Thương binh và xã hội TP.HCM đã có tờ trình gửi UBND TP về tình hình tội phạm, công tác phòng chống và cai nghiện ma túy năm 2016 trên địa bàn TP.

Đáng chú ý là tại TP.HCM thời gian qua xảy ra tình trạng các đối tượng phạm tội về ma túy thường thuê các chung cư cao tầng từ trung cấp đến cao cấp (có bảo vệ giám sát, có thẻ từ ra vào thang máy) để trú ẩn, mua bán, sử dụng ma túy gây khó khăn cho việc trinh sát , giám sát, bắt giữ, khám xét của lực lượng chức năng.

Nhiều băng nhóm, đối tượng sử dụng phương tiện liên lạc hiện đại, sử dụng vũ khí quân dụng để thanh toán lẫn nhau và sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện, truy đuổi.

Theo Sở Lao động Thương binh và xã hội TP.HCM, tình hình tội phạm ma túy ở TP chưa giảm. Ngược lại, người nghiện trẻ hóa, số vụ mua bán vận chuyển, sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần tăng.

Thời gian qua, công an TP khám phá 1.584 vụ liên quan đến ma túy, giảm 41 vụ so với cùng kỳ, bắt 3.263 đối tượng (giảm 31 đối tượng so với cùng kỳ); trong đó chủ yếu giảm về số vụ nhỏ lẻ.

Các băng nhóm sử dụng mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn vẫn tiếp tục hoạt động và số ma túy được thu giữ tăng hơn 22kg (chiếm tỷ lệ trên 25% so với cùng kỳ năm 2015).

MAI HƯƠNG