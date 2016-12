Một phụ nữ thuê hàng loạt xe hơi xịn rồi mang đi cầm

Những “xế hộp” còn khá mới, mắc tiền bị lừa thuê rồi mang đi cầm đồ - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 24-12, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Lưu Thị Diễm Hằng (32 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An) để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hằng bị cơ quan điều tra phát hiện khi thuê một ôtô nhãn hiệu Honda CR-V đi cầm cố lấy 790 triệu đồng. Khi kiểm tra, cơ quan công an phát hiện giấy tờ xe mang đi cầm cố mang tên của Hằng nhưng trên thực tế người chủ thực sự là một người tại TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận do cần số tiền lớn để tiêu xài nên đã tới các công ty cho thuê xe rồi chọn những xe đắt tiền để thuê, sau đó nhờ người làm giấy tờ giả để mang đi cầm đồ.

Những xe mà Hằng lừa thuê đều còn khá mới và thuộc những nhãn hiệu nổi tiếng với giá trị còn lại từ 600 triệu tới hơn một tỷ đồng. Cá biệt, có những xe mà đối tượng này lừa thuê mới chạy được vài chục km.

Trung tá Đàm Bảo Quân - phó Trưởng Công an thị xã Dĩ An - cho biết cơ quan điều tra nhận định có thể còn nhiều người bị lừa thuê xe với thủ đoạn tương tự nên công an đang tiến hành mở rộng điều tra.

Những ai là nạn nhân bị lừa mất xe có thể liên hệ với Công an thị xã Dĩ An để được giải quyết.

BÁ SƠN