Bắt giữ hành khách “cầm nhầm” vali ở sân bay

TTO - Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết, lực lượng an ninh cảng vụ hàng không miền Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất đã bàn giao N.K.O. (32 tuổi, người Việt) cho công an TP.HCM do trộm cắp tài sản.