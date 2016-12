Bắt giữ 32 tấn đường nhập khẩu không giấy tờ

TTO - Đây là lượng đường vi phạm mà lực lượng Công an huyện Tri Tôn (An Giang) liên tiếp bắt giữ trong vòng 2 tuần lễ qua.

17 tấn đường mới bắt được đang tạm giữ tại công an huyện Tri Tôn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đại tá Nguyễn Trường Viễn - Trưởng Công an huyện Tri Tôn tỉnh An Giang cho biết tổng trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp tết Nguyên Đán 2017, lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt giữ 32 tấn đường cát Thái lan không nhãn mác, hàng hóa theo quy định.

Vụ vi phạm mới nhất được phát hiện chiều 20-12. Công an huyện Tri Tôn kiểm tra chiếc xe tải do tài xế Nguyễn Minh Tiến - 27 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang điều khiển chạy hướng Tịnh Biên - Tri Tôn.

Lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe 340 bao đường cát Thái Lan (loại 50kg/bao), tổng trọng lượng 17 tấn với trị giá ước tính 204 triệu đồng. Các bao đường này đều không tem, nhãn mác.

Tài xế Tiến khai nhận chở thuê cho ông Phù Anh Kiệt - ngụ Khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang. Bước đầu làm việc, ông Kiệt đã khai nhận số hàng này chở về TP.HCM tiêu thụ.

Thiếu tá Thái Công Thành, Đội trưởng CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế và ma túy thuộc Công an huyện Tri Tôn cho biết, trước đó vào khoảng 21g ngày 6-12, Công an huyện cũng bắt giữ xe tải chở 300 bao đường cát (khoảng 15 tấn) với trị giá trên 228 triệu đồng.

Tài xế cũng khai chở hàng thuê cho ông Kiệt về TP.HCM với giá 1,2 triệu đồng/chuyến.

Theo Thiếu tá Thành, khi nhờ Công an tỉnh tra cứu tàng thư mới biết Kiệt này đã từng bị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 2 lần trước đó về hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển buôn bán hàng cấm và kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền 120 triệu đồng.

Riêng Đội 2 QLTT tỉnh An Giang cũng phạt Kiệt 35 triệu đồng về hành vi trên.

"Anh em bức xúc là mỗi khi bị bắt giữ thì họ có sẵn hóa đơn, chứng từ mua đường nhập hợp pháp từ một Công ty ở TP.HCM nên không thể xử lý theo khung buôn bán hàng lậu mà chỉ xử phạt vi phạm hành chính kinh doanh hàng hóa không có bao bì, nhãn mác” - Thiếu tái Thành nói.

Đại tá Viễn cho biết, hai vụ việc này đang được lực lượng công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ.

BỬU ĐẤU