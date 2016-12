Say xỉn chém hàng xóm, chém luôn công an

TTO - Sau khi uống rượu say, Thiên lớn tiếng cự cãi nhiều hàng xóm. Người dân can ngăn thì bị Thiên dùng dao chặt thịt chém bị thương rồi tử thủ trong nhà. Khi công an đến, Thiên vung dao chém luôn công an.