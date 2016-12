Chủ nhà đâm chết thợ xây vì cho rằng không làm theo thiết kế

Ngôi nhà của Nghĩa đang xây dở - nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: XUÂN THANH

Sáng 22-12, tin từ công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tạm giữ nghi phạm Trần Đại Nghĩa (52 tuổi), ngụ phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông Trương Công Hùng (57 tuổi), ngụ xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa.

Thông tin ban đầu, khoảng 15g chiều 21-12, giữa Nghĩa và nhóm thợ xây xảy ra mâu thuẫn vì Nghĩa cho rằng nhóm thợ này không làm theo thiết kế.

Trong lúc cãi vã, Nghĩa bất ngờ dùng dao nhọn đâm vào vùng ngực ông Hùng làm nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Mặc dù được người dân đưa đi Bệnh viện Tây Bắc Nghệ An cấp cứu nhưng do vết thương thấu tim nên ông Hùng chết sau đó.

Nhận được tin báo, công an thị xã Thái Hòa và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

D.HÒA