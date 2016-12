​Khởi tố vụ án cướp tiệm vàng ở Tây Ninh

TTO - Chiều 21-12, Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Khắc (30 tuổi), Lê Đăng Khoa (26 tuổi), Lê Văn Phương (22 tuổi) và Võ Tấn Quốc (22 tuổi, cùng ngụ H.Trảng Bàng) về hành vi cướp tài sản.

Bốn bị can bị khởi tố - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trước đó, chiều 16-12, bốn bị can trên sử dụng súng bắn đạn bi, bình xịt hơi cay, dao, kiếm đi hai xe máy đến tiệm vàng Kim Phụng (xã Phước Đông, huyện Gò Dầu), khống chế chị L.T.K.T. (28 tuổi, chủ tiệm), đập tủ kính, cướp đi 5,8 lượng vàng loại 18K.

Sáng 17-12, công an đã bắt Khoa và Phương khi cả hai đang ngủ tại nhà Khoa ở huyện Trảng Bàng. Đến tối 18-12, hai bị can còn lại lần lượt đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, cả bốn bị can đã khai nhận hành vi của mình, trong đó Khắc là người cầm đầu và sử dụng bình xịt hơi cay, súng bắn đạn bi khống chế chị T., các bị can còn lại đập tủ kính lấy vàng rồi cùng tẩu thoát về hướng huyện Trảng Bàng. Tất cả số vàng các bị can thực hiện xong đem chôn giấu tại nơi ở của Khắc.

Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ hung khí mà các bị can sử dụng. Số vàng trong vụ cướp đã giao lại cho chủ nhân trong ngày 18-12.

ĐỨC TRONG