Nghi phạm cướp ngân hàng Huế khai cướp để trả nợ cá độ

Ngân hàng BIDV Việt Nam và Ngân hàng nhà nước Thừa Thiên - Huế trao thưởng 60 triệu cho ban chuyên án

Ngày 19-12, công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức biểu dương, trao thưởng cho ban chuyên án vụ cướp tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Nội (29 Mai Thúc Loan, TP Huế).

Vụ cướp chỉ diễn ra trong... 12 giây

Theo báo cáo kết quả vụ án của đại tá Lê Quốc Hùng, giám đốc Công an tỉnh, diễn biến vụ việc như sau: 17g chiều 6-12, tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Nội xảy ra một vụ cướp tiền.

Trong lúc 4 nhân viên cùng 1 bảo vệ đang kiểm đếm số tiền giao dịch cuối ngày thì xuất hiện một đối tượng đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, dùng găng tay, tay phải cầm súng bắn 4 phát, gây nổ nhỏ và rơi ra một số viên bi.

Chỉ sau 12 giây (một số thông tin trước đây nói 17 giây) tên cướp đã lấy đi 725 triệu đồng được đặt ngay ngắn trên quầy.

Nguyễn Hoàng Tâm bị bắt và tang vật dùng để cướp - Ảnh: Trần Hồng

Ngay sau nhận được tin báo, công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, tổ chức chốt chặn hàng ngàn lượt ôtô, xe máy để kiểm tra nhưng không có kết quả.

Ban giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo trực tiếp cho thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị chi viện lực lượng, phương tiện vào giúp công an tỉnh truy bắt nghi phạm.

Ngày 7-12, công an tỉnh xác lập ban chuyên án do đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng ban, phối hợp với các đơn vị Cục Cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự, khoa học hình sự (Bộ Công an) và Công an TP.HCM, Công an Đà Nẵng tập trung truy tìm, xác minh đối tượng.

Cũng theo đại tá Lê Quốc Hùng, ban chuyên án tập trung trung xét theo 2 hướng: thứ nhất, nhận dạng đối tượng qua trích xuất camera tại hiện trường và một số camera ở Huế cùng một số nguồn tin của nhân dân; thứ hai là dựa trên đặc điểm chiếc xe máy hiệu Attila màu bạc biển số 52Z- 3962.

Lên kế hoạch chi tiết

Qua 12 ngày đêm tập trung cao độ, sau khi thu thập đủ chứng cứ, 10g ngày 19-12, ban chuyên án phối hợp cục cảnh sát hình sự và Công an Đà Nẵng bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, không nghề nghiệp, hộ khẩu thường trú tại thôn Hà Úc, xã Vinh An, huyện Phú Vang), tạm trú tại số 5 Thanh Khê 6, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) trước sự bất ngờ của chính đối tượng và vợ anh ta.

Tâm là con thứ 5 trong một gia đình có 5 người con, bố mất.

Khám xét tại nhà bố vợ và nơi ở của Tâm, lực lượng công an thu giữ hầu hết các tang vật chứng minh hành vi phạm tội của Tâm như súng bắn bi, áo da, túi xách...

Bước đầu Tâm khai nhận do sa vào cá độ bóng đá thua nên nợ nần chồng chất và không có khả năng chi trả. Bị đòi nợ gắt gao, Tâm nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Tâm lên mạng đặt mua một khẩu súng bắn bi giá 1,5 triệu đồng và sau đó được chuyển từ TP.HCM ra Đà Nẵng bằng xe khách. Tâm tiếp tục ra Huế, lân la mua xe máy (chiếc xe sau này gây án) rồi gửi ở một bãi trông giữ xe ở TP Huế rồi tiếp tục vào Đà Nẵng.

Chiều 6-12, Tâm cầm súng ra Huế lấy xe ở bãi trông giữ xe, mua thêm găng tay, mũ bảo hiểm, khẩu trang bịt mặt rồi chạy xe vào khu vực Nội thành Huế lãng vảng nhiều vòng.

Đúng 17g, Tâm chạy vào Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Nội và thực hiện vụ cướp chỉ trong vòng… 12 giây.

Sau khi có tiền, Tâm chạy xe máy ra khu vực chợ Đông Ba để lại xe máy, mũ bảo hiểm, giày bata rồi bắt taxi về thôn Hà Úc, để lại túi xách cùng khẩu súng bắn bi ở lại nhà bố vợ rồi tiếp tục lên xe vào Đà Nẵng.

Theo Tâm khai nhận, sau khi vào Đà Nẵng, Tâm dùng gần hết số tiền đó để trả nợ cho các chủ nợ.

Đại tá Lê Quốc Hùng khẳng định việc bắt nghi phạm Tâm là sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Ban chuyên án, sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an).

Đặc biệt, trong những ngày qua, người dân cung cấp cho Ban chuyên án nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng công an phá vụ án quan trọng này.

“Lực lượng báo chí cũng đã tích cực đồng hành cùng ban chuyên án nhằm chuyển tải đến người dân nhiều thông tin quan trọng trong việc xác minh đối tượng” - đại tá Lê Quốc Hùng khẳng định.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban chuyên án và sự tham gia phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an Đà Nẵng đã sớm phá thành công chuyên án. Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã thưởng ban chuyên án 50 triệu đồng, 3 đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mỗi đơn vị 10 triệu đồng; UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng 8 bằng khen cho ban chuyên án và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an. Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Ngân hàng BIDV Việt Nam trao tặng ban chuyên án 60 triệu đồng. Ngoài ra, các cá nhân liên qua sẽ bình xét và trao thưởng sau. Đặc biệt, có một số quần chúng tốt, cung cấp các nguồn tin có giá trị sẽ được khen thưởng trong một hội nghị khác của ngành.

PHÚ XUÂN