Bắt nghi phạm vụ nổ súng bắn phụ nữ ở quán ăn đêm

TTO - Sau 10 ngày lẩn trốn, Dương Xuân Lập - một trong 4 nghi can trong vụ nổ súng bắn một người phụ nữ tại quán ăn đêm ở TP Vinh tỉnh Nghệ An đã bị công an bắt giữ.

Nghi phạm Lập (thứ 2, từ trái sang) bị bắt giữ sau 10 ngày lẩn trốn. Cảnh sát đang ráo riết truy tìm ba nghi can còn lại - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 19-12, thông tin từ Công an TP Vinh cho biết đơn vị này đã bắt giữ Dương Xuân Lập (24 tuổi), ngụ xã Nghi Kim, TP Vinh - nghi phạm trong vụ nổ súng bắn một người phụ nữ ở một quán ăn đêm trên đường Đào Tấn sau 10 ngày Lập lẩn trốn.

Hiện Công an TP Vinh và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang ráo riết truy bắt ba nghi can còn lại là Nguyễn Hoàng Việt (31 tuổi), ngụ xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc; Phạm Hồng Hoan (21 tuổi), ngụ xã Nghi Kim, TP Vinh và Võ Minh Tuấn (27 tuổi), ngụ xã Nghi Liên, TP Vinh.

Nhóm của Việt được xác định đã nổ súng bắn chị Phạm Thị Hải Yến (26 tuổi, ngụ TP Vinh) bị thương phải nhập viện điều trị.

Quán ăn đêm ở đường Đào Tấn, TP Vinh - nơi xảy ra vụ nổ súng làm chị Yến bị thương - Ảnh: D.HÒA

Theo hồ sơ vụ việc, đêm 8-12 nhóm của Lập ngồi ăn tại một quán ở TP Vinh thì xảy ra cãi vã. Ngồi kề bàn nhóm Lập, chị Yến và một số người thấy vậy đã khuyên can. Cho rằng nhóm chị Yến xen vào việc riêng nên nhóm Lập lớn tiếng gây sự.

Sau đó, nhóm chị Yến rời sang quán ăn đêm trên đường Đào Tấn, thuộc khối 2, phường Cửa Nam (TP Vinh). Đến khoảng 2g30 sáng 9-12, nhóm Lập đi trên ôtô 7 chỗ tìm gặp chị Yến và nhóm bạn đang ngồi ăn.

Tại đây, giữa Việt và chị Yến lời qua tiếng lại, bất ngờ Việt rút súng bắn vào chân chị Yến. Khi chị Yến gục xuống tại chỗ thì Việt tiếp tục bắn thêm một phát chỉ thiên.

Vụ việc xảy ra nhanh khiến nhiều người có mặt tại quán ăn và khu dân cư náo loạn. Gây án xong, nhóm của Việt lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

DOÃN HÒA