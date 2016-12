Bắt người điều hành kênh Youtube “ThienAn TV”

Sáng 18-12, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Danh Dũng - 29 tuổi, trú phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, trang blog cá nhân trên Internet xuất hiện nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương.

Sau một thời gian theo dõi, lập án đấu tranh, ngày 16-12, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang ông Nguyễn Danh Dũng đang có hành vi phát tán các nội dung trên.

Được biết, Nguyễn Danh Dũng từng tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chuyên ngành cơ khí, hiện đang làm việc tại Nhà máy đông lạnh Long Hải ở Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Dũng cũng là chủ tài khoản và quản trị, điều hành kênh Youtube “ThienAn TV”, đăng tải nhiều video có tiêu đề xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại cơ quan an ninh điều tra, ban đầu Nguyễn Danh Dũng khai nhận đã trực tiếp tạo lập và quản trị một số tài khoản trên mạng để đăng tải các nội dung, video clip với những nội dung nói trên.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

