402 bông hoa đẹp của thành phố mang tên Bác 

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang phát biểu tại lễ biểu dương - Ảnh Tự Trung

Tại buổi lễ, nhiều câu chuyện được chính người trong cuộc chia sẻ bằng sự giản dị, khiêm nhường nhưng từ đó toát lên những nhân cách cao đẹp, gieo vào lòng người niềm tin vào những điều tốt đẹp trên đời.

Đằng sau những chiến công…

Đại úy Nguyễn Văn Thông - điều tra viên Phòng cảnh sát kinh tế công an TP.HCM, người đã nhận được trên 20 bằng khen giấy khen của thủ tướng, Bộ Công an và TP.HCM, kể: Với loại án lợi dụng mạng internet để lừa đảo có yếu tố nước ngoài, nếu qua 3 ngày kể từ ngày xảy ra vụ án mà không phá được thì coi như là “đã xong”, xác định là mất rồi.

Công tác điều tra rất khó khăn, phức tạp mà toàn đội chỉ có khoảng 20 người. “Trong năm 2014-2015, hầu như chúng tôi không có ngày nghỉ nào, ban đêm còn tranh thủ ngủ trên xe để đảm bảo tới nơi kịp cho công việc sáng hôm sau”, đại úy Thông kể.

Phòng cảnh sát kinh tế là đơn vị chuyên trách công tác điều tra khám phá các vụ án kinh tế, tham nhũng. Trong những năm gần đây đơn vị phụ trách thêm điều tra thụ lý các vụ án do người nước ngoài thực hiện.

Trong năm 2014 trung bình cứ hai đến ba ngày có một vụ lừa đảo do người nước ngoài thực hiện với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Ngoài những vụ án lừa đảo như vậy, đơn vị còn phải điều tra án kinh tế, tham nhũng, với tính chất rất phức tạp… nên áp lực công việc là rất lớn.

“Chúng tôi dốc toàn tâm toàn lực với quyết tâm làm sao phá án nhanh nhất, kịp thời trả lại tài sản cho người dân. Nhưng án lừa đảo qua Internet thì công tác thu thập chứng cứ, công tác phối hợp với nhiều cơ quan để thu thập thông tin về các tài khoản cũng gặp nhiều khó khăn”, đại úy Thông kể.

Bằng tất cả sự nỗ lực của lực lượng, đến hết năm 2015 hầu như loại tội phạm này đã bị chặn đứng trên địa bàn TP.HCM.

Khi được hỏi về những khoảng lặng phía sau công việc nhiều áp lực, nhiều gian truân, phía sau những chiến công đó, đại úy Thông không nói riêng về bản thân mình mà dành những lời trìu mến cho tất cả đồng đội:

“Đằng sau đó là những hi sinh rất nhiều thời gian dành cho gia đình, sức khỏe, cả những hi sinh xương máu. Chính đồng chí đội trưởng của tôi cũng đã hi sinh trong một lần truy bắt loại tội phạm này…”

Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ TP.HCM trao bằng khen cho tập thể, cá nhân - Ảnh Tự Trung

Chia sẻ với bà con nghèo

Khi đến khu đường kênh 19 tháng 5 Quận Tân Phú, hỏi khu chợ của ông Năm Hấp thì hầu như ai cũng biết và nhiệt tình chỉ dẫn.

Khu chợ này rất đặc biệt, bởi những người bán trước đây đều buôn bán trên lòng đường vỉa hè. Thấy bà con vất vả, ông Năm Hấp (tên đầy đủ là Lý Văn Hấp - 70 tuổi) dọn dẹp khu đất, lát nền lợp mái cho bà con vô bán đã 8 năm nay.

Gần đây, thông tin về ngôi chợ đặc biệt này được nhắc đến rất nhiều trên báo, trên mạng xã hội. Ông Hấp bảo, mọi người chia sẻ nhiều làm tôi cũng thấy vui trong bụng.

“Từ ngày vô đây tui không còn vất vả như trước, không còn chạy vấp té đổ lên đổ xuống mất vốn này kia. Chú không cho thuê đất mà để mở chợ ngày nào ai bán thì chú lấy tiền, ngày nào không bán thì thôi. Chú rất là thân thiện”, một người bán hàng ở đây kể về ông Năm như vậy.

Khu đất hơn 800m2 với hơn 20 quầy sạp, mỗi ngày số tiền bà con đóng góp vào chỉ vài trăm ngàn. Trong khi nếu theo xu hướng thời thượng cho thuê làm nhà xưởng thì ông Năm dễ dàng có trăm triệu trong tay mỗi tháng.

“Nếu cân đong đo đếm lên thì tôi thấy tôi lời được cái tình cảm của bà con”, ông Năm Hấp cười mà bảo vậy. Số tiền thu từ mỗi sạp 30.000 đồng/ngày, ngoài bù đắp chi phí đầu tư, trả tiền điện nước, dọn vệ sinh thì ông Năm dành một phần nấu những bữa ăn từ thiện.

Ông Nguyễn Quốc Thái, Phó chủ tịch UBND Q.Tân Phú nói về câu chuyện của ông Năm Hấp: Nếu xét về kinh tế, mảnh đất này dùng cho mục đích khác sẽ cho thu nhập cao hơn nhiều. “Nhưng chú đã chọn cách chia sẻ với bà con nghèo”, ông Thái nói.

Sáng 19-5, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh, 162 tập thể, 240 cá nhân được tuyên dương lần này là những tấm gương sáng về việc nhận thức, thẩm thấu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiệm vụ được giao của bản thân, góp phần làm cho TP ngày càng tươi đẹp hơn.

Đại biểu tham dự lễ biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng 19-5 - Ảnh Tự Trung

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm trao bằng khen cho tập thể, cá nhân - Ảnh: Tự Trung

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM trao bằng khen cho tập thể, cá nhân - Ảnh: Tự Trung

MAI HOA