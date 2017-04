Bạn Nguyễn Anh Thư chia sẻ câu chuyện xúc động về người mẹ đã qua đời tại buổi lễ trao giải - Ảnh: D.Hòa

Đó là những lời tâm sự đầy xúc động của cô bé mồ côi Nguyễn Anh Thư, học sinh lớp 9A Trường THCS Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An - nữ sinh đoạt giải nhất trong cuộc thi “Thư gửi mẹ hiền” do Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở GD-ĐT Nghệ An và báo Tiền Phong phối hợp tổ chức.

Thư kể ba năm trước, mẹ Thư đột ngột qua đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Cha đi làm, chị gái đi học xa nhà nên sau biến cố Thư phải tự chăm sóc mình.

Thương đứa cháu mồ côi mẹ, không có cha bên cạnh, một người dì đưa Thư về nhà chăm sóc.

Trong bức thư gửi người mẹ của mình, Thư viết: “Mẹ à, con không hay thể hiện những hành động, cử chỉ yêu thương. Con ngang bướng và đôi khi hay cãi lời mẹ. Chưa một lần con cầm tay mẹ rồi nói “Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi”. Rồi đến lúc mẹ ra đi, con bỗng nhận ra con đã mất đi tình cảm quan trọng và thiêng liêng lắm. Con cố ngoảnh lại đi tìm, về những nơi thân thuộc gắn với kỷ niệm con và mẹ để tìm. Nhưng mẹ ạ, tất cả chỉ là hư vô, chỉ là thất vọng mà thôi”.

Không có người mẹ thân yêu của mình bên cạnh trên cõi đời, cô học trò bé nhỏ ấy đã cứng cỏi, tự lập trong cuộc sống và đạt thành tích cao trong học tập.

Thư viết: “Bây giờ con trưởng thành nhiều rồi mẹ ạ! Con đã biết chăm sóc bản thân, biết chăm sóc những người thân khi họ ốm và đặc biệt là tự tay nấu những món ăn cho gia đình. Mà khi mẹ còn sống, con chưa bao giờ làm được”.

Những dòng tâm sự mộc mạc về người mẹ đã khuất, những lời chia sẻ từ tận đáy lòng của Thư về sự biết ơn đối với người dì đã thay mẹ chăm sóc khiến cho cả khán phòng rưng rưng xúc động.

Còn bức thư của bạn Lê Thiên Trang, học sinh Trường THCS Hưng Dũng, TP Vinh, tuy ngắn nhưng đã gây xúc động mạnh khi viết gửi đến người mẹ mà em chưa một lần được gặp mặt.

Trong thư của Trang, ngoài nhắc đến mẹ, bạn còn nói về bà nội, người nuôi bạn khôn lớn dù đã già yếu. Trang tâm sự: “Bà là cha, là mẹ, là anh chị em, là bạn thân của em, là người quan trọng nhất của em”.

Chị Nguyễn Thị Thơm - phó bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An - cho biết thông qua cuộc thi “Thư gửi mẹ hiền”, chúng tôi muốn tạo môi trường lành mạnh, giúp các học sinh có cơ hội rèn luyện, khơi dậy những dòng cảm xúc, suy nghĩ của những đứa con với công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và những người thân yêu.

“Dù cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn nhưng bên cạnh các bạn luôn có tình thương của những người thân yêu, của toàn xã hội sẽ luôn đồng hành cùng các bạn, giúp các bạn san sẻ những khó khăn đó. Các bạn hãy biết tự hào, trân trọng hơn những tình yêu thương đó bằng cách rèn luyện học tập, trở thành một người có ích cho xã hội” - chị Thơm nhắn nhủ.

