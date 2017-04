Khuyết tật không là món nợ kiếp trước

May mắn không tự rơi trúng đầu * Bạn có thấy mình may mắn hơn nhiều người khác? - May mắn nhiều chứ. Nhưng không phải cứ ngồi một chỗ mà may mắn rơi trúng vào đầu mình. Phải đi tìm may mắn, và nó chỉ đến khi đi tìm kiếm nó thôi. May mắn đầu tiên là tôi được sinh ra ở Hà Nội, là nơi tốt nhất để người khuyết tật được đi học. Tôi muốn sau này các bạn được đi học giống tôi, và truyền thông là cách tốt nhất để đưa các bạn đến với mọi người.