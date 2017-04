“Cháy” hết mình vì chỉ sống một lần

Tặng đồng hồ định vị trẻ em cho các bé tại Làng SOS Vinh - một hoạt động trong chương trình YOLO - Dám chia sẻ - Ảnh: Phanh Davis

Như vậy, chỉ còn hai đêm "cháy" hết mình của các nghệ sĩ và các bạn trẻ ở Quảng Bình, Thanh Hóa vào đêm 21 và 26-4 là chương trình này sẽ tạm khép lại

YOLO - viết tắt của cụm từ You only live once (Bạn chỉ sống một lần) - là khẩu hiệu của các bạn trẻ và rất nhanh chóng trở thành một trào lưu.

Đây là một thông điệp mang ý nghĩa tích cực bởi nếu sống tốt, sống vì mọi người, sống hết mình vì những ước mơ, dám dấn thân cho những khát vọng và đam mê thì dẫu chỉ sống một lần cũng đủ.

Thông điệp YOLO đã trở thành cảm hứng để MobiFone sáng tạo những đêm nhạc “YOLO - Dám chia sẻ” dành cho các bạn trẻ tại các tỉnh miền Trung vốn còn đang thiếu thốn những hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Hàng loạt ca khúc mới đang làm mưa làm gió trên các sân khấu ca nhạc và cả trên mạng cùng những ca sĩ yêu thích của giới trẻ đã đến với các bạn trẻ như I can't believe in you, Cause I love you, Really love you (Noo Phước Thịnh), My everything, Say you do, Vì tôi còn sống (Tiên Tiên), Xin hãy rời xa (Uni5), Ông bà anh (Lê Thiện Hiếu)...

Nhiều trò chơi nhỏ trên sân khấu đã làm khán giả quên thời gian, quên đêm đã về khuya, quên cả cơn mưa phùn và những cơn gió lạnh.

Những đêm diễn luôn kéo dài hơn thời gian dự kiến bởi sự nồng nhiệt của hơn 3.000 bạn trẻ đã khích lệ các nghệ sĩ “cháy” hết mình trên sân khấu và hát say mê. Vì thế “YOLO - Dám chia sẻ” đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong giới trẻ ở miền Trung trong một tháng qua.

Những bức ảnh selfie của các bạn trẻ tham gia đêm live show tràn ngập trên mạng xã hội với những chia sẻ như “Vì YOLO mình sẽ chọn ngành học mà mình yêu thích để đăng ký xét tuyển, hi vọng bố mẹ sẽ hiểu và thông cảm”, “Vì YOLO mình sẽ để dành tiền đi du lịch khám phá các miền đất mới nhiều hơn”, “Mình muốn được du học và mình quyết tâm thực hiện ước mơ đó”.

Với thông điệp chúng ta chỉ sống một lần trong đời và hãy chia sẻ, chương trình “YOLO - Dám chia sẻ” đã đến với các trường phổ thông, tặng quà, học bổng cho các em học sinh khó khăn với giá trị 100 triệu đồng để khuyến khích các em vươn lên trong cuộc sống, xây dựng những ước mơ đẹp cho tương lai.

Những món quà nhỏ mang tinh thần sẻ chia cũng đã đến với các em nhỏ ở làng trẻ SOS vốn đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Hoạt động này đã chinh phục các bạn trẻ và thu hút các bạn cùng tham gia xây dựng và phát triển cộng đồng trẻ sống tích cực và có lý tưởng.

Và để tạo điều kiện cho các bạn trẻ tiếp cận những thông tin hữu ích trên môi trường Internet cũng như kết nối, gần gũi nhau hơn, thoải mái chia sẻ cảm xúc và những khoảnh khắc đặc biệt với gia đình, bạn bè, MobiFone đã triển khai gói cước YOLO với nhiều tiện ích như miễn phí dung lượng dữ liệu khi truy cập Facebook, gọi miễn phí 1.000 phút tới hai số thuê bao của MobiFone...

HỒNG NHUNG