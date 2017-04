Đoàn cần đưa ra các giải pháp sát với thanh niên

Khai mạc hội nghị BTV Trung ương Đoàn lần thứ 18, khóa X - Ảnh: HÀ THANH

Chương trình với sự tham dự của bà Hà Thị Nga, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lào Cai; anh Lê Quốc Phong - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng ban bí thư Trung ương Đoàn và đại diện các ban, bộ, ngành.

Nhiều ý kiến góp ý cho dự thảo

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Lê Quốc Phong cho biết hội nghị cho ý kiến về năm nội dung, đặc biệt là dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Anh Phong nhấn mạnh đây là dự thảo thảo luận lần thứ hai, chuẩn bị tốt để trình đại hội. Các đại biểu cần nhận định kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, những nhóm giải pháp đề ra sát với thanh niên, các nhóm chỉ tiêu.

Bốn nội dung thảo luận còn lại lần đầu tiên được thảo luận tại hội nghị BTV Trung ương Đoàn, làm sao đánh giá kết quả và vai trò của lãnh đạo trong công tác Đoàn, đánh giá đúng, trúng về nhiệm vụ vừa qua để trao nhiệm vụ cho khóa mới. Đây là bước để tạo thành công cho đại hội.

Tại phiên làm việc buổi sáng, đa số đại biểu đồng tình với tên gọi của dự thảo báo cáo chính trị là “Xây dựng Đoàn vững mạnh; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; phát huy và chăm lo thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Anh Đinh Quốc Hùng, trưởng Ban thanh niên quân đội, góp ý báo cáo cần đánh giá lại hai nội dung là kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X và phương hướng thực hiện.

Theo anh Hùng, trong phần kiểm điểm cần đi sâu đánh giá công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn; hoạt động thanh niên xung kích, tình nguyện trong phát triển kinh tế xã hội chưa đề cập đến như làng thanh niên lập nghiệp, đề án tri thức trẻ tình nguyện, vấn đề biển đảo, hội nhập kinh tế quốc tế của thanh niên.

Đại biểu Nguyễn Thanh Tuấn, bí thư Đoàn Bộ Công an, đưa ra việc xây dựng mô hình kinh tế thanh niên cần gắn liền với an ninh quốc phòng. Tập hợp thanh niên trong phát triển kinh tế nhưng khi cần sẽ kêu gọi thanh niên đứng ra bảo vệ an ninh chính trị.

Tại hội nghị, anh Đỗ Văn Bình, bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, thẳng thắn đề nghị báo cáo cần bổ sung những hạn chế trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.

Anh Nguyễn Văn Vũ Minh - bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp - đề xuất báo cáo cần bổ sung nguyên nhân công tác quản lý đoàn viên, hội viên có vấn đề, cần có chỉ đạo quyết liệt; đưa thêm nội dung tri thức trẻ tham gia điều hành HTX vào báo cáo.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, anh Lê Quốc Phong đề nghị hội nghị cần đánh giá lại nhiệm kỳ trước về hệ thống chỉ tiêu, cơ sở đánh giá về mặt số liệu, nhìn thẳng vào điểm yếu. “Nếu nhìn không ra thì nhiệm kỳ tới không có giải pháp quyết liệt”, anh Phong nói.

Anh Nguyễn Văn Vũ Minh - bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp - góp ý tại hội nghị - Ảnh: HÀ THANH

Tốt nghiệp đại học thất nghiệp nhiều, tổ chức Đoàn đứng ở đâu?

Dự thảo báo cáo chính trị đã nêu ra những kết quả thực hiện nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017.

Báo cáo nêu hiện có gần 24 triệu thanh niên, chiếm 25,6% dân số cả nước. Trong đó, trình độ học vấn của thanh niên được nâng lên, tiếp cận nhanh với KHCN; tỉ lệ thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật trong cơ cấu lực lượng lao động tăng nhanh…

Tuy nhiên cũng chỉ rõ còn một bộ phận thanh thiếu niên thiếu ý chí tự rèn luyện, tự tu dưỡng; tình trạng thất nghiệp trong thanh niên gia tăng, tạo áp lực lớn với xã hội; các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động lôi kéo, chống phá, chia rẽ thanh niên.

Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Quốc Phong nói hiện nay rõ ràng thanh niên đang cần việc, cũng là kết quả của sự phát triển kinh tế; thất nghiệp nhiều quá là gánh nặng cho xã hội nên đề ra các nhóm giải pháp hiện nay gắn liền với thanh niên.

Góp ý tại hội nghị, chị Trần Thị Vĩnh Nghi, bí thư Thành đoàn Cần Thơ, thẳng thắn đặt câu hỏi: Thanh niên, sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp nhiều, tổ chức Đoàn đứng ở đâu? Đoàn phải làm gì để giải quyết vấn đề thanh niên, sinh viên ra trường không có việc làm?

Nhìn nhận vai trò của tổ chức Đoàn, chị Nghi góp ý Đoàn cần tổ chức tuyên truyền cho các bạn đoàn viên thanh niên và phối hợp với các cấp bộ ngành tuyên truyền đến các phụ huynh về nghề nghiệp của thanh niên trong tương lai.

Tiếp tục phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH Trung ương Đoàn khóa X; dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong ngày 14-4 tiếp tục cho ý kiến về dự thảo đề án phân bổ đại biểu ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, dự thảo đề án BCH Trung ương Đoàn khóa XI.

