Nồng nàn cho ngày tình yêu

Đá may mắn cho tình nhân Trào lưu tặng đá may mắn cũng được các bạn trẻ “khai thác” triệt để trong dịp Valentine này. Dây chuyền hồ ly được cho là mang lại may mắn trong tình duyên nên là mặt hàng bán chạy ở các cửa hàng. Chủ cửa hàng Kamala (Phan Tôn, Q.1) cho biết mọi năm trong dịp lễ tình nhân thường các bạn nam tặng là chủ yếu, nhưng năm nay nhiều bạn nữ đến chọn những món quà như nhẫn, vòng tay, thậm chí chọn đá theo... tuổi. Việc tìm hiểu ý nghĩa của các loại đá cũng là “mode” được các bạn trẻ quan tâm. Amber (hổ phách) tượng trưng cho hôn nhân và tình yêu lãng mạn. Emerald (ngọc lục bảo) là tình yêu đam mê. Garnet (ngọc hồng lựu) là tình yêu lãng mạn. Red coral (san hô đỏ) hay Red tourmaline (tourmaline đỏ) là tình yêu nồng ấm… Bạn gái HXíu HMok mua dây chuyền đá màu xanh tặng chồng, mong chồng luôn vui vẻ, làm ăn thuận lợi. Còn chị Hồng Nhung (Q.Gò Vấp) thì mua cho cả hai vợ chồng sợi dây đỏ biểu trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Chị Nhung nói: “Món quà không rườm rà, đơn giản vậy thôi nhưng mang ý nghĩa đầm ấm nhân ngày tình yêu và tạo thêm hương vị cho cuộc sống vợ chồng”. DIỆU NGUYỄN