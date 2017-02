Những chuyến đi biển của hải đội tàu “há mồm”

Rèn luyện để không say sóng Đặc thù của tàu đổ bộ là mớm nước phải thấp để đưa quân đổ bộ vào bờ. Độ mớm nước của tàu 511 chỉ 2,2m nên khi có sóng gió, tàu rất lắc, dễ say sóng. “Anh em vẫn đùa tàu mình là tàu “thử sóng”, thử coi anh em chịu sóng tới cỡ nào. Sóng cấp 3, cấp 4 ở tàu này thì đã bằng độ lắc của tàu kéo ở cấp 7, cấp 8. Những đợt sóng lớn nhất, ngồi trên buồng lái thấy tàu lắc nghiêng 30-40 độ! Có người vì say sóng nên vài ngày không ăn uống được nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nếu say mà nằm là nằm liệt luôn nên phải cố gắng dậy. Mình đã rèn qua bảy năm nên sóng cấp 5, cấp 6 vẫn không say. Anh em vào sau cũng cố gắng rèn luyện. Có người vừa lái vừa để xô ở bên cạnh khi bị say sóng, vẫn quyết tâm chịu đựng hết ca mới xuống nghỉ” - đại úy Phạm Văn Đạt, phó thuyền trưởng tàu 511, nói.