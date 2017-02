Xây dựng văn hóa giao thông trong giới trẻ

Các bạn trẻ tham gia ngày hội “An toàn giao thông” do Thành đoàn TP.HCM tổ chức năm 2016 - Ảnh: K.A.

Thực hiện Năm an toàn giao thông 2017 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên” với tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”, chương trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền về an toàn, xây dựng văn hóa giao thông, tham gia điều phối giao thông ở các điểm nóng, nâng cao kỹ năng lái xe trong giới trẻ.

Cùng với đó là việc phối hợp với Đoàn thanh niên duy trì hiệu quả các đội hình xung kích giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, các “Bến khách ngang sông - bến đò ngang an toàn, tiện nghi”, “Đoạn đường giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn”, “Cổng trường an toàn”...

K.ANH