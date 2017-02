Sau tết, doanh nghiệp cần tuyển thêm hàng ngàn công nhân

Rất đông công nhân tại KCX Linh Trung đã trở lại làm việc sau tết. Ảnh chụp lúc 7h sáng 6-2 - Ảnh: QUANG PHƯƠNG

Trở lại đúng hẹn

Từ 6h30 sáng 6-2, tại các tuyến đường trong Khu chế xuất Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM) đông nghịt CN. Họ tranh thủ đến công ty sớm vì đây là ngày làm việc đầu năm mới. Nhiều người còn xách theo trái cây, bánh kẹo của ngày tết còn lại.

Cầm ổ bánh mì, CN Phạm Thị Quỳnh (quê Quảng Bình) chia sẻ: “Mới vào lại Sài Gòn lúc 10h tối, sau khi dọn dẹp phòng trọ xong tôi liền nghỉ ngơi, sáng nay tranh thủ đến công ty sớm để gặp bạn bè, đồng nghiệp vì đây là ngày đi làm đầu tiên của năm”.

Ghi nhận tại các khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN-KCX) khác như: Sóng Thần, Bình Đường (Dĩ An, Bình Dương), Tân Bình, Tân Thuận (TP.HCM)..., CN tại các doanh nghiệp đã quay lại làm việc bình thường.

Chị Lan Anh, CN Công ty TNHH quốc tế Chutex (KCN Sóng Thần 2, Bình Dương), cho biết công ty đã mở cửa hoạt động lại từ ngày 4-2 và lượng CN đi làm lại sau tết khá đông đủ. Trong khi đó, các doanh nghiệp ngoài KCX - KCN cũng đã bắt đầu làm việc trở lại.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương, kế toán tại Tổng công ty cổ phần Phong Phú (Q.9), cho biết các bộ phận như hành chính, kế toán đã khởi động công việc từ mùng 6 tết, riêng CN bắt đầu làm việc từ ngày 6-2.

Tại các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong ngày 6-2, đồng loạt các công ty trở lại hoạt động, tỉ lệ CN trở lại làm việc đạt 92-98%. Ở Bình Dương, nhiều doanh nghiệp có tỉ lệ CN trở lại làm việc đạt 90-92%.

Ông Đặng Tuấn Tú, chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Chang Shin VN (đóng tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), cho biết công ty có 26.500 lao động nhưng ngay trong ngày đầu tiên đi làm, tỉ lệ CN trở lại lao động đạt gần 100% với tinh thần vui vẻ, phấn khởi. Số ít còn lại phần lớn ở xa và đều có phép.

Tại Công ty Pouchen VN (đóng tại TP Biên Hòa), 93% CN trở lại làm việc trong ngày đầu tiên 3-2 và tăng lên 96,3% vào ngày 6-2. Theo ông Nguyễn Minh Quang - chủ tịch công đoàn công ty, số lượng lao động chưa đi làm rải đều ở nhiều chuyền nên không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty.

Cũng như mọi năm, công ty lì xì mỗi công nhân 100.000 đồng với tổng số tiền lên đến 3,5 tỉ đồng nhằm tạo động lực, thúc đẩy CN phấn khởi lao động, sản xuất.

Tương tự, ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc (Bắc Giang, Bắc Ninh...), sau Tết Nguyên đán, hàng ngàn CN háo hức quay lại thủ đô làm việc. Dịp này các công ty cũng tổ chức mừng tuổi đầu năm cho CN, tạo tâm thế làm việc phấn chấn, gắn bó giữa công ty với người lao động.

Trước đó, nhiều tập đoàn, công ty tại các KCN vận hành dây chuyền sản xuất từ mùng 6 tết để lấy may, CN đều trở lại làm việc theo đúng lịch sắp xếp từ trước.

Tuyển thêm hàng trăm CN

Tại các KCN-KCX, trước cổng các doanh nghiệp, các băngrôn thông báo tuyển dụng CN được treo với màu mực in còn khá mới. Các doanh nghiệp cho biết tuyển CN do nhu cầu mở rộng sản xuất. Tại KCN Sóng Thần 2, Công ty TNHH quốc tế Chutex thông báo tuyển thợ may công nghiệp, thợ cắt, CN các bộ phận cắt, ủi, đóng gói, in, thuê, kho vải... với mức thu nhập từ 6,5-10 triệu đồng/tháng.

Cách đó không xa, Công ty TNHH Pungkook Saigon 2, chuyên sản xuất balô, túi xách cũng thông báo tuyển 600 CN với mức thu nhập khoảng 7,5 triệu đồng/tháng. Công ty TNHH Joon Sai Gon treo bảng tuyển 200 CN may; Công ty TNHH Meraki FW cũng đang cần tuyển 200 CN làm việc ở các vị trí: may, lạng da, chặt da, sơn...

Đặc biệt, Công ty TNHH Hansoll Vina thông báo tuyển đến 2.000 CN ở các vị trí cắt, may, kiểm hàng, lao động phổ thông với mức thu nhập 6,3 triệu đồng/tháng.

Tại KCN Bình Đường, Công ty TNHH Dae Kwang Apparel đang cần tuyển 500 thợ may, 300 thợ phụ, 200 thợ ủi..., mức thu nhập 6,5-7,1 triệu đồng/tháng. Công ty TNHH dệt may Thái Dương VN (KCX Linh Trung) cũng thông báo tuyển gấp CN may với số lượng lớn, mức thu nhập 5,4-8 triệu đồng/tháng.

Công ty TNHH may thêu giày An Phước (KCN Tân Bình) thông báo cần tuyển nhiều vị trí: kỹ thuật chuyền may, CN kiểm hàng, CN may, ủi... làm việc tại các phân xưởng ở quận 5, huyện Bình Chánh, Hóc Môn với mức thu nhập từ 5-8 triệu đồng/tháng.

Công ty CP thực phẩm Agrex Sai Gon (KCX Tân Thuận) tuyển 300 CN chế biến thực phẩm với mức lương hưởng theo sản phẩm, bình quân 6-10 triệu đồng/tháng.

32.000 lao động ĐBSCL trở lại làm việc Ngày 6-2, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, phó trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, cho biết 200 doanh nghiệp sản xuất tại 6 khu công nghiệp (KCN) của TP Cần Thơ khai trương hoạt động trở lại từ mùng 6 đến mùng 10 tháng giêng. Khoảng trên 32.000 lao động cũng đã trở lại làm việc ổn định, chưa nghe doanh nghiệp nào phàn nàn chuyện thiếu lao động sau tết. Theo ông Lê Thanh Long, trưởng phòng quản lý doanh nghiệp và lao động (Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ), chuyện công nhân về quê ăn tết rồi ở lại quê làm việc hay công nhân chuyển sang công ty khác, KCN khác làm việc thường xảy ra sau tết. Tuy nhiên, tại TP Cần Thơ, con số này không đáng kể và cũng chưa có doanh nghiệp nào vì thiếu lao động mà không sản xuất được. Tại Tiền Giang, từ mùng 6 tết, nhiều công ty lớn đóng tại KCN Tân Hương, KCN Mỹ Tho, KCN Long Giang và những công ty lớn khác ngoài KCN như Freewiew, Dụ Đức, Hùng Vương, Đại Thành... cũng đã bắt đầu làm việc trở lại. Đến sáng 6-2, gần như toàn bộ các công ty đóng trên địa bàn đã đi vào sản xuất bình thường. Ông Trương Văn Hiền, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, cho biết theo báo cáo từ các KCN trực thuộc Ban quản lý KCN tỉnh Tiền Giang, gần như 100% công nhân đến từ 59 công đoàn cơ sở trực thuộc với số lượng hơn 66.000 người đã đi làm việc lại bình thường. Quanh KCN Lợi Bình Nhơn (TP Tân An, Long An), những hàng quán ven KCN phục vụ công nhân cũng đã bán trở lại sau kỳ nghỉ tết. Chị Nguyễn Thị An, công nhân một doanh nghiệp Hàn Quốc chuyên sản xuất thảm chùi chân, cho biết công ty chị được nghỉ tết từ 29 đến mùng 5 tết. "Tuy nhiên, do nhà tôi ở Cần Giuộc nên đã xin phép nghỉ thêm đến mùng 9. Hôm nay mới trở lại đi làm. Chỉ cần tuần này làm bù lại vào ngày thứ bảy, chủ nhật là đủ. Nghỉ tết như thế là quá thoải mái rồi"- chị An cười. Chiều cùng ngày, ông Trương Văn Triều, trưởng Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An, cho biết hầu hết tất cả 16 KCN, 14 cụm công nghiệp và các đơn vị doanh nghiệp trên toàn địa bàn tỉnh Long An đều trở lại hoạt động bình thường. L.Dân - T.Tú - S.Lâm

QUANG PHƯƠNG - HÀ THANH - A LỘC - BÁ SƠN