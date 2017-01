Lời chúc xuân: điểm hẹn chúc tết Đinh Dậu của nghệ sĩ

Ca sĩ Mai Chí Công và các bạn trẻ diện áo dài đón tết nguyên đán

Tại trang Lời chúc xuân của Tuổi Trẻ Online, rất nhiều đọc giả, bạn bè gần xa vào chúc Tết. Người thì làm thơ, người thì gửi gấm những nỗi niềm tâm sự. Hầu như mọi người đều thú vị với cơ hội gửi "lời chúc online" đầy ý nghĩa đến gia đình, người thân của mình. Có bạn hào hứng gửi 5, 6 lời chúc với nhiều nội dung khác nhau.

Diễn viên trẻ Đỗ Duy Nam gửi chúc vui nhộn: “Năm con gà! Chúc mọi người và quý báo khoẻ như gà rừng, tưng bừng như gà chọi và chói lọi như ga ri nhé”.

Nam ca sĩ Nhật Tinh Anh đang bận rộn với lịch lưu diễn nhưng cũng dành thời gian của mình để chúc Tết: “Xin chúc quý độc giả báo Tuổi Trẻ mùa Tết Đinh Dậu luôn gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông và vui hưởng một mùa xuân tốt lành”.

Người mẫu Nguyễn Hợp - Á quân Vietnam’s Next Top Model 2015 - viết: “Năm cũ qua, năm mới tới, tình yêu đến, chúc độc giả Tuổi Trẻ sức khoẻ tràn đầy, nhà nhà bình an, ấm no, hạnh phúc”.

Nguyễn Hoàng Kiều Trinh

Người mẫu, diễn viên trẻ Nguyễn Hoàng Kiều Trinh ("cô gái vườn đào" trong ảnh Reuters) viết chúc độc giả Tuổi Trẻ: “Kính chúc một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và nhất là sức khoẻ dồi dào. Chúc mừng năm mới”.

Diễn viên kịch trẻ Huỳnh Quý viết: “Kính chúc tất cả mọi người đón chào 1 năm mới thật vui, thật nhiều tiếng cười. Năm mới sức khỏe dồi dào, gặp được nhiều may mắn, thuận lợi”.

Huỳnh Quý

Đặc biệt, nữ ca sĩ Hiền Thục gửi tặng Tuổi Trẻ và đọc giả bài thơ:

“Xuân về thêm minh trí Tiền bạc vào tỉ tỉ Khoẻ mạnh như tiên tỉ Vạn sự đều như ý”

Nữ ca sĩ Nhật Hạ cũng hào hứng chúc Tết: “Xin kính chúc độc giả báo Tuổi Trẻ và quý báo một năm mới phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Chúc cho các nhà báo sẽ có nhiều bài viết hay, dồi dào sức khỏe trong năm Đinh Dậu này”.

“Nhân dịp Tết con gà, xin kính chúc quý báo Tuổi Trẻ và quí đọc giả an khang thịnh vượng, luôn vui vẻ may mắn và nhất là phát tài phát lộc” là lời chúc của diễn viên, ca sĩ Hoàng Kỳ Nam.

Hiền Thục làm thơ trên trang Lời chúc xuân

Ca sĩ Thanh Hoa sau khi vừa kết thúc phần trình diễn của mình tại một phòng trà đã gửi lời chúc đến Tuổi Trẻ: “Năm mới Thanh Hoa xin gửi lời chúc mừng năm mới đến khán giả cùng quý báo Tuổi Trẻ lời chúc đầu năm mới nhiều sức khỏe, an lành và gặt hái nhiều thành công trong công việc”.

Chàng ca sĩ nhí Mai Chí Công vừa ra mắt MV Như hoa mùa xuân gửi tặng mọi người dịp tết và gửi lời chúc trên trang Lời chúc xuân: "Cầu chúc cho tất cả các em bé trên đất nước Việt Nam sẽ được đón cái Tết thật ấm, hạnh phúc cùng bên gia đình của mình”.

Ngày 30 tết Đinh Dậu, Huỳnh Tiến Khoa, Don Nguyễn, Hà Trí Quang... cũng đã gửi lời chúc lên trang Lời chúc xuân của Tuổi Trẻ Online.

Đỗ Duy Nam (thứ 2 từ trái qua)

* Bạn đọc có thể vào trang Lời chúc xuân của Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: http://loichuc.tuoitre.vn để viết lời chúc tết đến những người thân yêu của mình đến hết ngày 5-2-2017 (tức mùng 9 Tết Đinh Dậu). Bạn đăng nhập đơn giản bằng tài khoản Facebook hoặc Gmail của mình và viết lời chúc không quá 150 từ. Nội dung lời chúc sẽ được hiển thị trên những mẫu thiệp được Tuổi Trẻ Online thiết kế sẵn theo nhiều chủ đề để bạn chia sẻ lên Facebook. Những lời chúc được nhiều bạn đọc like và share trên facebook sẽ nhận phần lì xì từ ban tổ chức. Có tổng cộng 7 phần lì xì với tổng giá trị 58 triệu đồng, trong đó có bao lì xì hấp dẫn nhất trị giá 20 triệu đồng tiền mặt.

Tôn Đông Á đồng hành Tuổi Trẻ Online thực hiện chương trình này.

TRIỆU DỦ - Ảnh: NVCC