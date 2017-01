Tặng quà tết cho thợ điện trẻ khó khăn

Chị Hồ Thị Đan Thanh, chánh văn phòng Thành đoàn TP.HCM, trao quà Tết đến thợ điện trẻ khó khăn - Ảnh: K.ANH

Năm qua, hàng ngàn lượt thợ điện trẻ đã tham gia hoạt động tình nguyện thực hiện công trình thanh niên cấp thành “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội”. Đã có hơn 1.500 hộ khó khăn trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận được sửa chữa hệ thống điện, lắp đặt đồng hồ và thiết bị điện mới nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi sử dụng.

Công trình còn trao tặng quà là nhu yếu phẩm đến hơn 400 hộ nghèo. Tổng kinh phí thực hiện công trình trị giá hơn 1,4 tỉ đồng.

K.ANH