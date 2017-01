Những điều mẹ trẻ cần chuẩn bị vui tết với con thơ

Hãy để con bạn biết rằng Tết là dịp để thắt chặt tình thân trong gia đình... - Ảnh: Bùi Đình Chương

Giúp con hiểu ý nghĩa của tết

"Mùng 1 là Tết ông bà". Hãy để con biết rằng Tết là dịp để thắt chặt tình thân trong gia đình và giữa các thế hệ bên bữa cơm gia đình giao thừa, bên ông bà, họ hàng vào bữa cơm mùng 1 Tết. Nét cổ truyền cần giữ nhất của Tết Nguyên đán chính là giá trị về tình thân. "Tết là mùa yêu thương và cho đi" - hãy giúp con trẻ hình thành nếp nghĩ này ngay từ thuở nhỏ.

Cụ thể, mẹ hãy giúp con dành ra một phần tiền lì xì để giúp đỡ những người khó khăn. Sau đó ghi lại vào quyển nhật ký của con vào mỗi năm, để sau này khi con lớn lên, đọc lại và sẽ biết được, hạnh phúc không chỉ là "nhận" mà còn là "cho đi". Và Tết sẽ trọn vẹn hơn khi con biết chia sẻ những gì mình có.

Chăm sóc sức khỏe cho con ngày tết

Tết chỉ trọn vẹn khi sức khỏe của mẹ và con được đảm bảo. Sức khỏe của con phụ thuộc rất lớn vào chế độ ăn uống và ngủ nghỉ. Khi con đã ăn tốt, những người mẹ vẫn có thể cho em ăn các món ăn ngày Tết như bánh chưng, bánh tét và các loại mứt bánh nhưng chỉ hạn chế ở mức ăn chơi vì những món ăn này không đủ dinh dưỡng và trong bánh mứt thì có nhiều đường.

Trong khi đó, em bé cần được bổ sung đầy đủ rau củ, trái cây và sữa. Do đó, nếu như phải di chuyển và đi chơi nhiều trong những ngày Tết, mẹ nên mang theo phần ăn cho bé kèm theo trái cây và sữa để đảm bảo em được ăn ngon và đủ chất.

Hơn nữa, em bé vẫn cần giấc ngủ trưa nên dù đi chơi, ba mẹ cần tôn trọng thời gian biểu của em để em chơi luôn được vui.

Tết chỉ trọn vẹn khi sức khỏe của mẹ và con được đảm bảo... - Ảnh: Bùi Đình Chương

Sắm đồ mới cùng con vui tết

Chắc hẳn ai trong chúng ta đều khó có thể quên được cảm giác háo hức mặc chiếc áo mới mẹ mua cho trong những ngày đầu năm. Vậy các mẹ hãy chọn cho con một bộ áo dài đáng yêu để con đi chúc Tết, hay những bộ đồ đôi mẹ và em bé thật xinh để cả nhà đi dạo phố phường.

Áo dài, dù truyền thống hay cách tân, đều có nét đẹp riêng. Áo dài em bé có giá rất vừa phải. Áo gấm Thái Tuấn hoặc các loại vải tốt tương tự có giá chỉ từ 120.000 - 600.000 đồng tùy kích thước và thiết kế. Nếu mẹ muốn diện áo dài đôi với con thì có thể đặt mua áo cặp với giá từ 1 triệu đồng trở lên.

Một điểm trừ của áo dài may sẵn là sẽ không ôm sát thân người và tôn dáng tối đa. Do đó, các mẹ cũng có thể chọn vải và may.

Hiện tại việc chọn vải và may cũng rất tiện, chỉ cần chúng ta chọn kiểu, gửi hình và bên phía nhà may sẽ chọn vải rồi gửi cho khách xem. Nếu vừa ý, mẹ chỉ cần đến đo và sau đó lấy áo. Việc tự may sẽ giúp cả mẹ và bé có được cặp áo dài vừa vặn và đáng yêu. Giá thành khoảng 1 triệu đồng trở lên tuỳ vải và kiểu.

Hãy chọn cho con một bộ áo dài đáng yêu để đi chúc Tết - Ảnh: Bùi Đình Chương

Riêng với bộ quần áo bà ba, vì không phải là trang phục có thể mặc lại như áo dài, mẹ và bé có thể chỉ cần thuê áo với nhiều màu sắc và kiểu duyên dáng để chụp ảnh kỷ niệm. Giá thuê cho người lớn từ 100.000 - 500.000 đồng/3 ngày. Có thể thuê thêm nón lá và khăn rằn để tạo thêm phần truyền thống.

Việc phối đồ đôi cho mẹ và bé trong mùa Tết có thể đơn giản hơn là bạn tưởng. Ngoài việc chọn những bộ đồ thiết kế giống nhau từ vải đến thiết kế, chúng ta vẫn có thể phối theo chủ đề và nhấn nhá thêm các phụ kiện đi kèm như sau:

- Phối hợp màu sắc: Không khí Tết thêm rộn ràng với những màu sắc vui mắt của hai chiếc đầm đôi. Chọn màu chủ đạo và phối thêm cài tóc, giày và túi xách.

- Ánh vàng kim: Những chiếc váy lấp lánh vàng kim mang đậm không khí lễ hội như Tết. Có thể lạ, nhưng màu vàng kim khi phối hợp với màu hồng cũng rất xinh đúng không? Vì tông vàng kim hơi nhạt nên chúng ta hoàn toàn có thể phối hợp với những màu khác nhau.

- Đầm công chúa: Em bé không thể không có những chiếc đầm xòe công chúa màu trắng trong tủ quần áo của mình. Màu trắng tinh khôi đáng yêu phù hợp với tất cả các dịp tiệc tùng và lễ hội.

Việc phối đồ đôi cho mẹ và bé trong mùa Tết có thể đơn giản hơn bạn tưởng - Ảnh: Bùi Đình Chương

Chụp ảnh tết

Hãy ghi lại cho con thật nhiều ký ức, chụp cho con thật nhiều hình ảnh về kỷ niệm tuổi thơ con. Mẹ có thể chụp cùng con những bộ ảnh Tết với đồ truyền thống như áo bà ba hay áo dài.

Đơn giản hơn, chỉ cần ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của con trong đời thường, ghi lại những nụ cười khi con được đón cái Tết thật trọn vẹn hạnh phúc.

Hãy cùng giữ gìn Tết truyền thống trong ký ức để sau này khi con lớn lên, chúng sẽ nhìn ngắm lại những bức ảnh và thấu hiểu hơn tình mẫu tử cũng như ý nghĩa ngày Tết.

Ghi lại cho con thật nhiều ký ức, chụp cho con thật nhiều hình ảnh tết tuổi thơ - Ảnh: Bùi Đình Chương

NGUYỄN BẢO NGỌC