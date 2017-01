Gửi hương xuân từ đất liền ra đảo

Tiết mục văn nghệ tại chương trình Xuân nơi đảo xa - Ảnh: K.ANH

Chương trình “Xuân nơi đảo xa” lần 2 do Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức. Hơn 200 bạn trẻ tham dự chương trình được giao lưu với những nhân vật gắn liền với các câu chuyện xúc động thể hiện tình yêu biển đảo sâu sắc, cùng chung điểm đến - hướng về biển đảo quê hương.

Những lời hát, điệu múa ca ngợi nét đẹp, sự oai hùng và cả sự hi sinh thầm lặng của người chiến sĩ hải quân khiến người xem xúc động, rưng rưng; hiểu hơn đời sống cũng như sự hi sinh nơi đầu sóng ngọn gió của người chiến sĩ hải quân, sự can trường của các ngư dân bám đảo để những người con ở đất liền chia sẻ thiết thực hơn với quân và dân nơi đảo xa.

Phạm Hương Giang, học sinh lớp 8A5 Trường THCS An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, có lá thư đoạt giải ba Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần 45 với chủ đề “Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi” do Liên minh Bưu chính thế giới phối hợp với Tổ chức UNESCO triển khai dành cho các em thiếu nhi dưới 16 tuổi trên toàn thế giới.

Hương Giang bộc bạch: “Tuy chưa được một lần đến đảo nhưng cha em là chiến sĩ hải quân nên em đã biết nhiều về cuộc sống của người lính nơi đầu sóng ngọn gió qua lời kể của cha. Vì thế, em ấp ủ khao khát được cống hiến, xây dựng và giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó không chỉ là ước mơ của riêng em mà là khát vọng chung của tất cả những người con đất Việt”.

Cô giáo Phạm Thị Thúy Vĩnh, hiệu trưởng Trường Ngô Thời Nhiệm, TP.HCM, cho biết trường đã đồng hành với Quỹ học bổng Vừ A Dính suốt bốn năm qua, tham gia cuộc vận động xây trường học trên đảo, nhận cấp học bổng cho con ngư dân nghèo và con chiến sĩ hải quân.

Hiện Trường Ngô Thời Nhiệm nuôi dạy hơn chục em học sinh là con ngư dân các đảo Lý Sơn, Thổ Chu, Nam Du và gần chục học sinh là con các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ ở đảo xa. Mỗi dịp gần tết, học trò của trường tham gia làm thiệp, cùng phụ làm dưa món và góp những phần quà xuân để gửi ra đảo tặng các chiến sĩ vui đón tết.

Tại chương trình, hơn 10 tỉ đồng được quyên góp là tấm lòng của nhiều tổ chức, cá nhân gửi đến người dân, cán bộ và chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nguyên phó chủ tịch nước, chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” Trương Mỹ Hoa cho biết chương trình mong muốn mang hơi ấm từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ và người dân, con em ngư dân nơi hải đảo trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Sau hơn hai năm thành lập, câu lạc bộ thu hút hơn 50 hội viên tập thể, trong đó có trên 20 đơn vị ở nước ngoài với 640 hội viên cá nhân và hơn 2.000 hội viên trên Facebook với những hoạt động đa dạng, phong phú. Trong đó nổi bật như tổ chức nắm bắt thông tin trên Biển Đông, ra bốn tờ tin “Tổ quốc nơi đảo xa”; xây hai trường học trên đảo; đưa hơn 50 em học sinh về nuôi dưỡng và học tập tại TP.HCM; thường xuyên tổ chức các chuyến đi thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ trên đảo, nhà giàn DK... đã góp phần thiết thực động viên các chiến sĩ, người dân biển đảo.

KIM ANH